Bahçeli: Ne Gül'ün ne de Kılıçdaroğlu'nun harcı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Bahçeli, KHK'nın 101. maddesini eleştiren Gül ve Kılıçdaroğlu'na da yanıt verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. İşte Bahçeli’nin konuşmasından satır başları: "Kudüs komplosu savaş naraları atmakla eş anlamlı bir provokasyondur. Karar skandal ötesi bir hezeyandır. ABD’nin Kudüs dayatması yeni bir haçlı seferidir. Türk milleti komploya teslim olmamıştır. Yanlış hesap Trump ve Netanyahu’nun elinde patlamıştır. Kudüs’te gerilim düşmez dayatmalar sürerse bir kıvılcım tüm bölgemizi mahvedecek yankıları tüm ülkelere yayılacaktır.



'HENÜZ DEVESİNİ HURMA AĞACINA BAĞLAMAMIŞ BU BEDEVİ…'



Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri bakanı utanmadan yüzü kızarmadan Türk düşmanlığına soyunmuştur. Ecdadımızı sırtından vuran nimet bilmezlerin söz konusu torunu tarihimize ve kahramanlarımıza dil uzatmıştır. Aklınca efendilerine şirin görünmek amacıyla Türk düşmanlığına soyunmuştur. Fahreddin Paşa’yı hırsızlıkla suçlayarak iğrenç bir bühtanda bulunmuştur. Henüz devesini hurma ağacına bağlamamış bu bedevinin Türk milletine ve aziz kahramanına hırsız demesi en hafif tabirle alçaklık ve ahlaksızlıktır. Fahreddin Paşa’ya çamur atmak ağır bir iftiradır. Türkiye hazımsızlığı kendi ve ülkesi adına hazımsızlıktır, ayıptır.



KUZEY IRAK’TAKİ REFERANDUM



Barzani 25 Eylül referandumuyla hayatının hatasını yapmıştır. Türk yurdu Kerkük korsan bir referandumla kültüründen koparılmak istenmiştir. Gün ola harman ola. O gün gelecek feryatlar bıçak gibi kesilecektir. Biz göremedik sayalım. Yaşanmış yaşanacak her şer bir ana sığacaktır.



'TARİHİ HESAPLARINI 2017’DE GÖRMEK İSTEDİLER'



Milli birlik ve beraberliğimizi çürütmek isteyen oluşumlar küme küme yuvalanmıştır. 2017’de terör örgütleriyle üzerimize geldiler. Tarihi hesaplarını 2017’de görmek istediler. İçimizden devşirdikleri kışkırttılar. Haysiyet inayetine meylettiler. Ismarlama anketleri ısıtıp ısıtıp servis etseler de bu davayı geçemezler, ülkücü hareketi yıkamazlar. Saldırdılar dayandık. 1 Kasım 2015’ten sonra FETÖ ve diğer çeteleri alıp geldiler direndik. 2017’de durmadılar hain akınlara direnç gösterdik. Allah’ın izniyle emaneti yere düşürmeyeceğiz. Türkiye sahipsiz millet çaresiz vatan kimsesiz değildir.



İRAN’DAKİ OLAYLAR



İran’da yaşananlar bu ülkenin iç meselesidir. Türkiye’ye düşen İran’ın toprak bütünlüğünü savunmaktır. Casusların dümen suyuna girmeden insanca bir hayatı demokratik sınırlarda talep etmek herkesin en tabi hakkıdır. Ancak İran’ı karıştırmak isteyen eller, Arap baharının farklı boyutta devamını kurgulamışlardır. Dönem dönem Türkiye’yi de yoklayan zalimler son 5 yıldır her türlü rezalet ve hıyaneti sergilemişlerdir.



'TÜRK DEVLETİNİ YIKIP YUTACAKTI'



Enjekte edilen zehir Irak ve Suriye’de tuttu ancak Türk milleti her saldırıyı püskürttü. Arap baharı denen kaos projesi aşama aşama Anadolu’ya gelecek ve Türk devletini yıkıp yutacaktı.



ABD İranlı şarlatanı sanıklıktan tanık yaparak şansını denemek istedi. Türkiye’yi yargılamayı amaçladılar. Finans ve bankacılık sistemimizi karalayarak operasyonları farklı boyut kattılar. Ön yargılı jüri kararını açıkladı son söz güdümlü hakime kaldı. Açıkça söylüyorum, ABD kumpası Türkiye’ye sökmez.

Diyorum ki alayınız gelse de bir milim geri adım atan sizler gibi sizlerin maşaları gibi namert kere namert olsun.



“2019’DAN SONRAKİ 5 YILDA DA DESTEK OLACAĞIZ”



Türk milleti 16 Nisan’da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bina edilmesini destekledik. Bu tavrımız 2019’da da devam edecek. Hatta seçimlerle sınırlı kalmayacak 2019’dan sonraki 5 yıl için de yeni sistemin iyice kökleşmesi için, süren işbirliğimizin gereğini gönül huzurla yapacağız.



“HZ. NUH’UN CEP TELEFONU KULLANMASI KADAR HAYAL MAHSULÜDÜR”



Partimiz 2019’da uzlaşmaya açık ve talipli olduğundan cumhurbaşkanı adayı çıkartmayacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden geriye dönüş yoktur. Bu yok kapalıdır. Hz. Nuh’un cep telefonu kullanması kadar hayal mahsulüdür.



“BİZ GÜLÜNÜ DİKENİNİ BİLMEYİZ”



Artık taraflar niyetler netleşmiştir. Biz gülünü dikenini bilmeyiz, akarına kokarına bakmayız, yatından katından anlamayız. Kalburla su taşıyanlara güler geçeriz. Biz millet ne diyor ona bakarız. MHP’nin kapısına “tasfiye sürecinde” tabelası açıldığını onursuzca söyleyenler bilsinler ki kendileri ve zihniyetleri çukurların en derinine çıldıra çıldıra düşmüşlerdir.



“NE GÜL’ÜN NE DE KILIÇDAROĞLU’NUN HARCI”



Yeni hükümet sistemi üzerinde ameliyat yapmak, FETÖ’nün dürtmesiyle 2019 vadeli geriye dönüş planları yapmak uyarıyorum ki birbirinin kayığına binip sefere çıkan oraya buraya gül ve gülücükler dağıtanların haddi değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilke ve esaslarıyla yönetim hayatımıza mühür vurması, 696 sayılı KHK’nın 101. Maddesini muğlak bularak muradını deşifre eden ne Sayın Gül’ün harcı, ne de Gandi’liğe özenen ama Kandil’e tutunan Sayın Kılıçdaroğlu’nun harcıdır. Yeni sistem sadece ve sadece Türk milletinin harcıdır."