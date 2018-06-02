Bahçeli'nin af çıkışına hükümetten yanıt

MHP Lideri Bahçeli'nin af önerisine yanıt veren Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Şuan için bir af gündemde değildir. Hükümetimizin gündeminde şuan için yoktur" dedi

Bahçeli'nin af çıkışına hükümetten yanıt
02 Haziran 2018 Cumartesi 13:07

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af önerisine "af gündemimizde değildir" cevabını verdi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, memleketi Gaziantep'te Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından hazırlanan Yerel Medya Soruyor programında Bahçeli'nin 235 bini bulan mahkum ve tutuklu olduğunu hatırlatarak, Ramazan ayı öncesinde hükumetten af konusunda çalışma yapılması önerisi ile ilgili soruya cevap verdi.

"TAM SÜRE BİTTİ DERKEN..."

Gül, af konusunu soran gazeteciye, "Tam süre bitti derken, süreyi taşacak kocaman bir soru Arif beyden geldi" dedi.

"ŞU AN İÇİN GÜNDEMDE DEĞİLDİR"

Gül daha sonra ise cevap verdiği soru ile ilgili, "Şuan için bir af gündemde değildir. Hükümetimizin gündeminde şuan için yoktur" cevabını verdi.

Etiketler; #mhp #devlet bahçeli #bahçeli af
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