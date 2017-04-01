Bahçeli'nin otomobil kullanırkenki görüntüleri sosyal medyaya düştü

Klasik otomobil tutkusu ile tanınan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni arabası ile dün ilk kez görüldü.Neşet Ertaş'ın "Bugün ayın ışığı" türküsü eşliğinde 1983 model klasik otomobiliyle Ankara sokaklarında tura çıkan Bahçeli, bir başka aracın içinden ve bindiği aracın içinden görüntülendi. İddiaya göre Bahçeli çekilen bu görüntüden haberdar değildi. Ekibi tarafından çekilen klip, Bahçeli'nin onayından geçtikten sonra yayınlandı.MHP liderinin klasik oto tutkusu bilinen bir durum. Bahçeli, daha önce de sahibi olduğu "Buick" marka otomobili ile, başkent sokaklarında görüntülenmişti.Öte yandan Bahçeli, Türkgücü Ülküspor Kulübü'nün sosyal tesis açılışına da yine kendi aracı ile gitmişti.MHP lideri, önceki yıllarda, partisinin Kızılcahamam'da yaptığı kampına, sahibi olduğu klasik otomobili kullanarak gitmişti.