Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü'ydü. MHP'den istifa etti!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin uzun yıllar Özel Kalem Müdürlüğü'nü yapan Ömer Karakaş, 2 yıldan beri birlikte hareket ettiği Meral Akşener’in yeni partisinde görev almak için MHP üyeliğinden resmi istifasını verdi. Niğde’de de aralarında eski MHP Niğde milletvekillerinin de bulunan 300 kişi partiden ayrıldı

2011’e kadar 10 yılı aşkın süre Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü olarak çalışan Ömer Karakaş, 2011 seçiminde Aydın’dan MHP listesinden milletvekili adayı olmuş, ancak seçilememişti. 2015’ten beri parti içi muhalefette Akşener’le birlikte hareket eden Karakaş, olağanüstü kongre için öncülük eden isimler arasında yer alıyordu.



MHP’deki liderlik yarışında yargı kararlarından sonuç alamayan Akşener’in yeni oluşuma yönelmesi üzerine ekibindeki isimler de MHP ile üyelik bağlarını koparmaya başladı. Karakaş Çankaya İlçe Seçim Kuruluna dilekçe vererek MHP’den ayrıldığını duyurdu. Karakaş dilekçesinde, “Mensubu olmakla gurur duyduğum ve daima gurur duyacağım ve sevdam olan ülkücülük fikrine her zaman hizmet etmeye devam edeceğim” dedi. Karakaş’ın, Akşener’in kuracağı yeni partide yönetim görev üstleneceği biliniyor.



YASADIŞI TAKİP EDİLMİŞTİ



Karakaş, şimdi FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklu bulunan Emniyet görevlilerince yasadışı dinlenen ve takip edilen isimler arasındaydı. HSYK müfettişlerince yürütülen telekulak soruşturmasında, Ömer Karakaş’ın, Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürlüğünü yaptığı 2007-2010 yılları arasında “Türk İntikam Tugayı adlı örgüt üyeliği” gerekçesiyle teknik ve fiziki takibe alınan isimler arasında bulunduğu tespit edilmişti. Savcılık, bu dinleme kararlarında asıl hedefin MHP lideri Bahçeli olduğu yönünde görüş belirmişti. Bu yasadışı dinlemeler daha sonra kararı aldıran Emniyet yetkilileri aleyhine “kumpas” davalarına dönüştü.





300 KİŞİ DAHA AYRILDI



MHP'nin eski Niğde milletvekilleri Mümin İnan, Vedat Bayram ile MHP üyeliğinden istifa eden grup Grant Otelde basın toplantısı düzenledi. Grup adına açıklamada bulunan MHP Niğde İl Yöneticisi Hakan Tereci, Meral Akşener liderliğinde kurulacak olan yeni partiye katılmak üzere MHP’den 300 kişinin istifa ettiğini söyledi. Tereci, açıklamasında şunları söyledi: "Meral Akşener ve yol arkadaşlarının haksız bir biçimde MHP’den ihraç edilmesi sonucunda Türk siyasetine yeni alanlar açmak için yeni bir partinin kurulması zorunlu hale gelmiştir. Yeni partinin kurulmasını milletimiz arzu etmiş ve partiyi yine milletimiz kurmaktır. Yeni partimizin Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş felsefesine bağlı olacağına inancımız tamdır. Kötü yönetimler neticesinde ayrışan ve birbirinden uzaklaşan toplum fertlerinin yeniden ortak paydamız olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti noktasında buluşturmak ana hedefimiz olacaktır. Bizler MHP’de siyaset yapan insanlar olarak Meral Akşener liderliğinde kurulacak olan yeni partiye katılmak üzere istifa ediyoruz."