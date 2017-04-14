Bahçeli'nin sözlerine Erdoğan'dan yanıt: Benden duydun mu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışman çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , katıldığı bir televizyon programında referanduma ilişkin açıklama yapmış ve Cumhurbaşkanı danışmanının eyalet sistemi ile ilgili sözlerine sert tepki göstermişti. Bahçeli'nin o sözlerine Erdoğan 'dan yanıt geldi.



Başdanışman ne demişti?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün akşam ekranlarda referandumla ilgili açıklamalar yaptı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Şükrü Karatepe'nin eyalet sistemi açıklamasına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı'nın bu konuyla ilgili hiç yorum yapmadığını da belirten Bahçeli, Erdoğan'ın buna sessiz kalması durumunda ülkücülerin ne diyeceğinin düşünülmesi gerektiğini belirtti.Bahçeli'nin bu sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt geldi. Erdoğan, Bahçeli'ye 'ben ne diyorum ona bak, benden duydunuz mu?' şeklinde yanıt verdi.Erdoğan şunları söyledi: "Bu konuyla ilgili olarak danışmanımın bir açıklaması olmuş, almışlar onu çarpıtmışlar, ki danışmanım sonra değişik şekilde onu düzeltmeye yönelik açıklamalar yaptı. Ben ne diyorum, sen ona bak. Böyle bir şey yok, benden duydunuz mu? Yok. Bir defa 'Rejimle ilgili kim herhangi bir olaya giderse karşısında ilk defa ben dururum' dedim. 1923'te rejim meselesi bu ülkenin bitmiştir. Ondan sonraki süreç sadece yönetim sistemleri meselesidir, şu anda da değişiklik yapılan konu, bir yeni yönetim sisteminin gelmesidir."Cumhurbaşkanı'nın yerel yönetimlerden sorumlu Başdanışmanı Şükrü Karatepe, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yayın organı Şehir Araştırmaları Dergisi'nde “Başkanlık Sisteminde Şehir Yönetimi” başlıklı bir yazı yazmıştı.Karatepe yazısında şu sözleri kullanmıştı: “Şehir yönetiminin başkanlık sistemine uyumlu hale getirilmesi için düzenlemeler yapılırken, büyük şehirlerin hizmetler alanında değişen rolü dikkate alınarak, şehir yönetimi yeniden tanımlanmalıdır. Bu tanımlama yapılırken, büyükşehir belediye başkanına doğrudan ‘şehir başkanı' veya ‘büyükşehir başkanı' gibi bir ad verilmelidir. Bütün şehirde (30 büyükşehir) özel idarelerin kalkması ve iki başlı yürütmenin sona ermesi ise başkanlık sisteminin tam olarak kurulması yönünde atılan önemli bir adımdır. Anayasa değişikliği ile yürütmede tek başlılık sağlandıktan sonra, şehirlerin tamamında bütün şehir uygulamasına geçilerek yönetimde de tek başlılık sağlanmalıdır. Sonraki aşamada ise, şehir yönetimlerine yeni hükümet sistemine uyumlu bir kimlik kazandırılması yönündeki düzenlemeler yapılmalıdır.”