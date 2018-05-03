Bahçeli'nin sözlerine Yıldırım'dan açıklama

Başbakan Yıldırım, MHP Lideri Bahçeli'nin "FETÖ seçmeni" açıklamasına, "Onun değerlendirmeleri üzerine yorum yapmam doğru olmaz." dedi

Bahçeli'nin sözlerine Yıldırım'dan açıklama
03 Mayıs 2018 Perşembe 13:34

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Yıldırım, Bahçeli'nin, ' FETÖ'nün siyasi ayağı varsa, seçmen ayağı da vardır." sözlerini nasıl değerlendirirsiniz? diye sorulması üzerine, "Bahçeli'nin kendi değerlendirmesidir, yorum yapmam, değerlendirmem doğru olmaz" dedi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Bahçeli, bu sabah yaptığı açıklamada, "Bu 100 bin kişinin içerisinde eğer FETÖ, PKK desteğiyle veya buna benzer imkanlarla bir aday taraması yapılacaksa, o zaman FETÖ'nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı hakkında bir kanaat oluşabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler; #devlet bahçeli #binali yıldırım
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