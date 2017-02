Bahçeli: Perinçek mi Erdoğan mı deseler...

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında "dava" eleştirilerine sert cevap verdi

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşma yaptı. Bahçeli yaptığı konuşmada "Bize iftira atanlar kimlerle yan yana olduklarını itiraf etsinler. Bize utanmadan dava hatırlatması yapanlar, kendilerinin nerede, kimlerle durduklarını itiraf etmeliler. Edecek yüzleri yoksa ya önümüzden çekilecekler, ya da üzerlerine basıp geçmemizden şikayet etmeyecekler. Tozumuzda oynayanlar her zaman olduğu gibi kaybetmeye mahkumdur." dedi.



İşte o konuşmadan satır başları



"MHP her türlü engelleme ve karşı saldırılara rağmen milletine hizmet etmenin gururuyla yoluna devam etmektedir. İradesizler azgınca faaliyettedir. Milletten kaçanların karanlık emelleri faaldir. Bu çevreler hoplasalar da zıplasalar da Türk milletinin egemenlik haklarına ambargo koyamayacaklardır. Millet son karar mercidir. Millet hükmün sahibidir. Milliyetçi Hareket lobilerin, kulislerin, kaymak tabakaların partisi değil. Bizim yönümüz Hakka, yüzümüz halka dönüktür.



Aramıza karamsarlık sokmaya çalışan mihraklar dün olduğu gibi bugün de vardır. Bu nedenle 48 yıldır şeytan taşladık, 48 yıldır melaneti kovaladık. İçimizden devşirlenler, dışarıdan toplananlar bu kutlu çatıyı devirmek için durmadan çalıştı. Türk'e kefen biçen kokuşmuşlar devamlı kör bir arayış içinde oldular, kirli bir fırsat kolladılar. MHP düşmanlığını diri tuttular. Göremedikleri bir gerçek vardı ki, MHP Türk tarihinin canlı, coşkulu ve cesaret dolu simgesidir.



Evet kararımızın merkezinde sıklaşan tehditler hakim ve belirleyicidir. Biz başkaları gibi sorumsuz davranamayız, tarihin yanlış yerinde duramayız. Akıntının karşısında kürek çekme yerinde yön ve istikamet vermenin doğru olduğunu düşünür bunu yaparız



Bize iftira atanlar kimlerle yan yana olduklarını itiraf etsinler. Bize utanmadan dava hatırlatması yapanlar, kendilerinin nerede, kimlerle durduklarını itiraf etmeliler. Edecek yüzleri yoksa ya önümüzden çekilecekler, ya da üzerlerine basıp geçmemizden şikayet etmeyecekler. Tozumuzda oynayanlar her zaman olduğu gibi kaybetmeye mahkumdur.



Başkaları gibi sorumsuz, günübirlik yaşayamayız. İstismara bel bağlayamayız."



YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI



"Niye 'evet' diyormuşuz. Biz de diyoruz ki size ne, size mi soracaktık? Anayasa değişikliğine niye ihtiyaç duymuşuz? Ne yani izin ve icazeti sizde mi alacaktık? Başkanlık sistemine neden tamam demişiz, bu iftiraya cevap yetiştirmeye niyetlenmek bile zaman israfıdır. Buradan söylüyorum; eğer Doğu Perinçek ve hayırcı yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa kesinlikle ve istinasız Sayın Erdoğan'ı tercih edeceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır. Bunlar çılgına dönüp kudursalar da millet için, devlet için, Cumhuriyet için, Türklüğün bekası için evet diyeceğiz. Biz başkanlığa değil, Cumhurbaşkanı hükümet sistemine evet diyoruz. Evetle Türkiye kazanacak, millet kazançlı çıkacak. Anayasanın ilk dört maddesi üzerinde kim yada kimlerin hasmane hesabı varsa önce bizi aşmak bizim bedenlerimiz berhava etmek durumundadır."