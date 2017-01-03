Bahçeli: Saldırı sonrası 'oh olsun' demek alçaklıktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, haftalık grup toplantısında partililere seslendi. Terör olaylarıyla ilgili konuşan Bahçeli, 2016 yılında 839 kişinin şehit olduğunu söyledi. Bu tablonun bir yıkım olduğunu belirten Bahçeli, gerekli tedbirleri alması gerekenin devlet olduğunu vatandaş olmadığını söyledi. Bahçeli, herkes güvenlik önlemini kendisi alacaksa o zaman iktidara neden gerek duyulduğunu da sordu.



Reina'ya düzenlenen saldırı ile ilgili de konuşan Bahçeli, 39 insana kıyıldığını söyledi. Bir polisin şehit olduğunu, 65 kişinin de yaralandığını hatırlatan Bahçeli, çok sayıda yabancı uyruklu insanın da öldüğünü hatırlatarak, Reina saldırısının insanlığın bittiği nokta olduğunu vurguladı.



Bahçeli şöyle devam etti: "Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Reina saldırısını profesyonel bir katil göstere göstere, elini kolunu sallayarak gerçekleştirmiştir. Katliamın 7 dakika sürdüğü, katilin 13 dakika mutfakta saklandığı belirtilmektedir. Henüz katil ele geçirilememiştir. Bu saldırının El Bab kuşatmasıyla ilgisi olduğu kadar Suriye’deki ateşkes ve bölgesel dengelerle de ilişkisi vardır. IŞİD maşadır, batının şiddet aparatıdır."



Reina katlimanının 15 Temmuz darbe girişiminin artçı sarsıntıları olduğunu da belirten Bahçeli, çıbanın başının da okyanus ötesi olduğunu belirtti.



Saldırıyla ilgili kafalarda çok sayıda soru işareti olduğunu da belirten Bahçeli, şu soruları sordu: Öncelikle muhtemel bir terörist saldırının hiç mi istihbaratı alınmamaktadır? Neden bir Allah’ın kulu müdahale etmemiş, edememiştir? Ortaköy yanarken kavşak noktalar tutulmuşken bu terörist nasıl ortadar kaybolabilmiştir? Polis kontrol noktaları boşuna mı kurulmuştur?





FİTNEYE MÜSAMAHA EDİLMEMELİ



Türkiye'de durakta, statta, dağlarda ölümün kol gezdiğini belirten Bahçeli, sokaklarda caddelerde suikastin had safhada olduğunu söyledi. Terörü kınadığını belirten Bahçeli, ancak ağlayıp şikayet etmekle bir yere de varılmayacağını belirtti. Yeni yıl kutlamaları karşı Mekke'nin fethini çıkarmanın bir cehalet olduğunu da belirten Bahçeli, aramızda fitne çıkarmayı arzulayanlara müsamaha edilmemesi gerektiğini de söyledi.



ALÇAKLIK



Reina saldırısı sonrası yapılan bazı sosyal medya paylaşımları ile ilgili de açıklama yapan Bahçeli, 'oh olsun' demenin islamla alakası olmadığını bunun bir alçaklık olduğunu söyledi.