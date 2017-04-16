Bahçeli sandık başında bunları söyledi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu kullandı bu açıklamayı yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , anayasa değişikliğine ilişkin referandum da oy kullandı. Bahçeli, "Milletimizin hayatında önemli bir dönüm noktasıdır ve Türkiye'de siyaset, gelecekle ilgili yeni bir yapılanmaya doğru gidecektir" dedi.

MHP lideri Bahçeli, Ankara'daki Anıttepe Ortaokulu'nda, 1285 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy verme işleminin ardından okul bahçesinde açıklama yapan MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bugün, vatandaşlık görevimizi yerine getirmemizin sebebiyle mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Milletimizin hayatında önemli bir dönüm noktasıdır ve Türkiye'de siyaset, gelecekle ilgili yeni bir yapılanmaya doğru gidecektir. O bakımdan herkesin bu katılımı yüksek tutarak, tercihini ortaya koyması, milletimizin demokrasi kültürünün de bir gereği olacaktır" diye konuştu.