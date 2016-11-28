Bahçeli ve Yıldırım, yeni anayasa için bir araya gelecek

AKP ile MHP arasında yeni anayasa görüşmeleri bu hafta başında gerçekleşecek ve metne son şekli verilecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı üzerine AKP, yeni anayasa ve başkanlık konusunda çalışmalarını tamamlamış ve MHP'ye sunmuştu.



Konuyla ilgili iki parti heyetlerinin bu hafta başına bir araya gelmesi ve son değerlendirmeler sonrası konunun liderlere gönderilmesi bekleniyor. Konuyu değerlendirmek için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Başbakan Binali Yıldırım da hafta içinde bir araya gelecek.



İki parti arasında anlaşma olursa konu Anayasa Komisyonu'nda görüşülecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Yıldırım, ocak ayı sonuna kadar çalışmayı tamamlamayı düşündüklerini söylemişti. Eğer bu şekilde olursa ve anayasa değişikliği Meclis'ten 330'un üzerinde bir çoğurlukla geçerse bahar ayında Türkiye'yi referandum bekliyor.





BAŞKANLIK AYRINTILARI



İki partinin görüşmelerinde Cumhurbaşkanı'nın 5+5 olmak üzere iki dönem seçilebilmesi, seçimlerin parlamento seçimleri ile birlikte olması, başbakanın yerine cumhurbaşkanı yardımcısı olması gibi konularda anlaşma sağlandığı belirtiliyor.



Cumhurbaşkanı yardımcısının sayı ise henüz belirlenmemiş durumda. Yardımcının bir mi yoksa iki kişi mi olacağı değerlendirilecek.