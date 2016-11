Bahçeli: Yangının sorumluları cezalandırılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana'da 11 öğrenci ve 1 eğitmenin hayatını kaybettiği öğrenci yurdundaki yangınla ilgili "Yangın faciası her yönüyle, her ihtimaliyle araştırılıp incelenmelidir. Yangının nasıl çıktığı, içi ahşap kaplı söz konusu iki katlı yurt binasını nasıl sardığı en kısa sürede netleştirilmeli; sorumlular, denetim ve kontrol görevini suiistimal edenler mutlaka bulunup cezalandırılmalıdır" dedi

MHP lideri Bahçeli, Adana'nın Aladağ İlçesi'nde, 11'i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği kız öğrenci yurdundaki yangınla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Kontrol görevini suiistimal edenlerin mutlaka bulunup, cezalandırılması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: "Adana-Aladağ ilçemizde kurulu bulunan bir kız öğrenci yurdunda dün akşam saatlerinde ortaya çıkan yangın tam bir felakete dönüşmüştür. Orta öğretim çağlarındaki kız evlatlarımız ateşin ortasında kalmışlar, milletimizi mateme boğmuşlardır. Sonuç itibariyle onbir kız çocuğumuzla birlikte, yurtta görev yapan bir eğitmen yanarak can vermiştir. Hayatlarını kaybeden evlatlarımıza Allah'tan rahmet dilerken, acılı ailelerine sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum. Yangından yaralı kurtularak tedavi altında tutulanlara acil şifalar temenni ediyorum. Yalnızca Adana'yla kalmayıp bütün Türkiye'yi hüzne sokan, kaderden kedere savuran yangın faciası her yönüyle, her ihtimaliyle araştırılıp incelenmelidir. Bundan sonrası için yapılması gerekenler bellidir. Yangının nasıl çıktığı, içi ahşap kaplı söz konusu iki katlı yurt binasını nasıl sardığı en kısa sürede netleştirilmeli; sorumlular, denetim ve kontrol görevini suiistimal edenler mutlaka bulunup cezalandırılmalıdır"





"ÖZEL YURTLARIN HANGİ MAKSATLA AÇILDIĞI ACİLEN DEĞERLENDİRMEYE ALINMALI"



Çocukların kaldığı barınma yerlerinin bir envanterinin çıkarılması ve özel yurtların açılış amaçlarının değerlendirilmesi gerektiğini savunan MHP lideri Bahçeli, açıklamasını şöyle sürdürdü:



"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gelecek nesillerine sahip çıkıp desteklemesi asli sorumluluk ve görevleri arasındadır. Bunun tersini düşünmek yanlış, esef ve endişe verici bir bakıştır. Sokak aralarında kurulmuş, sağlıksız, istismara açık ve güvensiz yerlerde çocuklarımızın heder olup gitmesine göz yummak, ses çıkarmamak, hatta örtülü olarak önünü açmak bu ülke ve millete yapılabilecek en dehşet verici kötülüklerden birisidir. Türkiye'de körpe yaştaki evlatlarımızın ailelerinden uzakta kaldığı barınma yerlerinin bir envanteri çıkarılmalı, bunun yanında hangi maksat ve emele dayalı olarak özel yurtların açıldığı acilen değerlendirmeye alınmalıdır.



Bilinmelidir ki, kaybedecek tek bir çocuğumuz yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi, sırf sosyal ve ekonomik imkânsızlıklardan dolayı ilkel şartlara mahkûm edilen, hayatların baharında her türlü risk ve tehlikeye maruz bırakılan çocuklarımızın davacısı olacak, elbette her daim yanlarında duracaktır."