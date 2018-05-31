Bahçeli'yi üzecek anket: Oyları eriyor

24 Haziran seçimleriyle ilgili elindeki son rakamları kamuoyu ile paylaşan KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, "MHP'nin oyu yüzde 5, İYİ Parti'nin oyu yüzde 13" dedi

Anketçilerin oran vermekte zorlandığı 24 Haziran seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, MHP ve İYİ Parti'nin oylarına ilişkin çarpıcı bir öngörüde bulundu.

Cumhuriyet gazetesine açıklamalarda bulunan Bekir Ağırdır, milliyetçilerin bağımsızlaşabilmelerinin önemli olduğunu dikkat çekerek, "Milliyetçiliği temsil iddiasındaki partiler, yeni bir milliyetçilik tarifiyle bir çıkış yaratamadıkça ya AK Parti tarafından ya da seküler alanda giderek eriyecekler. Şimdi MHP, AK Parti'ye yakın durarak bir taraftan onun içinde eriyor. Milliyetçilerin sadece iktidardan değil, devletten de bağımsızlaşabilmeleri lazım. Ama milliyetçi aydınlar arasında böyle bir tartışma yok sanıyorum" dedi.

"MHP YÜZDE 5, İYİ PARTİ YÜZDE 13"

İYİ Parti'nin MHP'nin oylarını bölüp bölmeyeceği sorusuna da yanıt veren Ağırdır, "MHP yüzde 5 civarında, İYİ Parti de yüzde 12-13 civarında olacak gibi duruyor. Memnuniyetsizlerin artışıyla bu oran etkilenir" şeklinde konuştu.