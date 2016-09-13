"BU ÖRGÜTLENMEDE SİYASİ AYAK BOŞ KALMIŞTIR"

"ABD BÜYÜKELÇİSİ HADDİNİ AŞIYOR"

"O BİZİM DEĞİL YARGININ BİLECEĞİ İŞTİR"



Haber Kaynağı: DHA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Merkez Tören Salonu'nda partililerle bayramlaştı. Bayramlaşma törenine çok sayıda partili katıldı. Bayramlaşmaya katılan bütün partililerle tek tek bayramlaşan Bahçeli, ardından açıklama yaptı.Burada yaptığı konuşmada 15 Temmuz darbe girişimine değinen Bahçeli, "15 Temmuz akşamı milletimizin üzerine acımasızca bir saldırı düzenlenmiştir. FETÖ denen kanlı örgüt, milletimizi parçalamaya, yok etmeye, işgal etmeye gayret etmiştir. Tahribat büyüktür, acı derindedir. Ama 15 Temmuz'dan sonra geçen sürede bu büyük darbe teşebbüsünün önü kesilmiş ve bu suretle milletimiz önemli adımlar atmaya başlamıştır" diye konuştu.MHP lideri, FETÖ'nün eğitim, yargı, iş dünyası, kamu kurumları, Türk Silahlı Kuvvetleri gibi farklı alanlarda sinsice örgütlendiğini ve buralardaki oluşumların üzerine gidilmeye başlandığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı, "Türkiye'yi sarmaşık gibi sarmış olan bu örgütlenmeden siyasi ayak boşta kalmıştır. Eğer siyasi ayak bu gelişmeler karşısında sonuçlandırılmadığı takdirde, o zaman çok farklı sonuçlar ortaya çıkması ve bu tahribatın halk nezdinde devam etmesi Türkiye'yi daha karanlık günlere sürüklemesi sözkonusu olabilir. O bakımdan Fethullah Gülen örgütlenmesiyle ilişkisi olanlar ve bu kesin olarak belirlenmiş olanlar, nerede bulunurlarsa bulunsunlar devletin bütün kurumlarından temizlenmelidir, gerekli cezaya çarptırılmalıdır. Ama aradan geçen 60 günde, masum vatandaşlarımızı bazı şikayetlerle, ihbarlarla FETÖ'cü zannedip zulüm yapmaktan da bu millet kurtarılmalıdır. Bu yapılmadığı takdirde FETÖ'cü örgütlenmenin açmış olduğu tahribar bir küskünlüğe, zulme sürüklenmiş olacaktır. O sebepten dolayı, bayram sonrasında mücadelenin arkası getirilmesli, örgütün çatısı çıkarılmalı, Türkiye bir darbe gerçekleşmiş olsaydı kimler tarafından yöneteceği belirlenmelidir."ABD Büyükelçiliği'nin 28 belediyeye kayyum atanması sonrası yaptığı 'endişeliyiz' açıklamasının sorulması üzerine Bahçeli, "ABD Büyükelçisi haddini aşıyor, Türkiye'ye saygısızlık ve hakaret yağdırıyor. Türkiye ABD'nin eyaleti değildir, Türkiye bağımsız, milli ve gururlu bir devlettir" diye kaydetti.Bahçeli, 7 Eylül'de ülkücü olarak bilinen bazı isimlerin FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasını değerlendirerek, "Şu an hiç kimse ülkücü hareketin mensubu olarak, önemli faaliyetlerde bulunmuş biri olarak, bir suçlamayla gözaltına alınmış değildir. Fethullah Gülen hareketiyle bir ilişkisi varsa, o bizim değil yargının bileceği iştir, bekleyip görmemiz gerekir."