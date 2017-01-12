Bakan: 12 Eylül darbe anayasasına rahmet okutacak

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, yapılmakta olan anayasa değişikliğinin 12 Eylül darbe anayasasına rahmet okutacağını, ülkede rejim değişikliğine yol açacağını ve parlamentoyu etkisiz hale getireceğini söyledi. Bakan, milletvekillerine ettikleri yemini hatırlatarak, 'Elinizi vicdanınıza koyun ve ettiğiniz yemine sağdık kalın, Anayasa oylamasında buna göre oy kullanın' dedi

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, milletvekillerine ettikleri yemini hatırlattı, "Elinizi vicdanınıza koyun ve ettiğiniz yemine sağdık kalın, Anayasa oylamasında buna göre oy kullanın" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli uzlaşmış ve 316 AKP milletvekilinin imzasıyla 'partili cumhurbaşkanlığı sistemi'ni öngören anayasa değişikliği teklifi Meclis'e sunulmuştu. Anayasa Komisyonu'ndan geçerek, TBMM Genel Kurulu'na gelen anayasa değişikliğinin maddeleri 338 milletvekilinin 'kabul' oyu ile görüşülmeye başlandı.



Genel Kurul'da söz alan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, "Şu an görüştüğümüz Anayasa değişikliği 12 Eylül darbe Anayasası'na rahmet okutacak, ülkede rejim değişikliğine yol açacak ve parlamentoyu etkisiz hale getirecek" dedi.

Milletvekillerine ettikleri yemini hatırlatan Bakan şu şekilde konuştu: Bu meclisteki tüm milletvekili arkadaşlarıma ettikleri yemini hatırlatmak istiyorum: Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.

Değerli arkadaşlarım, elinizi vicdanınıza koyun ve ettiğiniz yemine sadık kalın, Anayasa oylamasında buna göre oy kullanın.

