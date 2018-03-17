Bakan açıkladı: Uruguay'dan isteyeceğiz

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Gül, Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gül, Uruguay'dan Aydın'ın isteneceğini söyledi.
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