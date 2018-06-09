Bakan: AKP, korkutarak oy devşirme peşinde!

Seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden ve gittikleri her köyde yem, ilaç ve mazot fiyatlarıyla ilgili üreticiden şikâyet dinlediklerini söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili ve birinci bölge adayı Murat Bakan ‘Vatandaşın canına tak etmiş durumda. Tarım bitmiş, hayvancılık bitmiş, üretim durma noktasında. AKP’nin yağmacı ve talancı politikaları köyden kente herkesin canını yaktı’ dedi

Gündüz, gönüllü kadın saha ekibiyle beraber İzmir’in köylerinde seçim kampanyası yürüttüklerini belirten Bakan, akşam iftar programlarına katıldığını ve iftardan sonra da şehir merkezinde çalıştığını söyledi. AKP’nin ülkede üretimi bitirme noktasına getirdiğini ifade eden Bakan, gittikleri her köyde yem, ilaç ve mazot fiyatlarıyla ilgili üreticiden şikayet dinlediklerini söyleyerek, ‘Vatandaşın canına tak etmiş durumda. Tarım bitmiş, hayvancılık bitmiş, üretim durma noktasında. AKP’nin yağmacı ve talancı politikaları köyden kente herkesin canını yaktı’ diye konuştu.

Desteği AKP değil, devlet veriyor!

Özellikle köylerde yürüttüğü çalışmada vatandaşların, iktidar değişirse aldıkları para yardımlarının kesileceği noktasındaki endişelerin olduğunu belirten Bakan, ‘Vatandaş AKP iktidardan giderse aldığı para yardımlarının kesileceğini sanıyor. Birileri alttan alttan bu korkuyu yayıyor. Gittiğimiz çoğu yerde bununla karşılaşıyoruz. İhtiyacı olan vatandaşlara verilen maddi desteği AKP değil, devlet veriyor. Her yerde vatandaşa bunu söylüyoruz’ dedi.

AKP seçim propagandasını korku üzerinden yapıyor!

AKP’nin seçim çalışmasını da korku üzerinden yürüttüğüne dikkat çeken Bakan, şöyle devam etti: 16 yıllık AKP iktidarının özellikle son 5 yılı toplumu ayrıştıran söylem ve politikalarla geçti. Söyleyecek yeni bir sözü kalmayan ve meşruiyetini yitiren AKP, iktidarını ve otoritesini ‘korku’ ile sağlamaya çalıştı. Türkiye’yi baskın seçime mecbur bırakan AKP, seçim çalışmasını da korku üzerinden yürütüyor. Kendi kaderini Türkiye’nin kaderiyle bir tutacak noktaya gelmek suretiyle korku yaşayan Saray, bir yandan yandan ‘Büyük Türkiye güçlü lider ister’ sloganıyla bir iddia ortaya koyarken diğer yandan Diyarbakır’da kanaat önderlerini toplayıp ‘Bu davaya hep birlikte omuz verirsek netice alırız vermezsek kusura bakmayın bedelini de hep birlikte öderiz’ diyor, Ceylanpınar Belediyesi’nin AKP’li belediye başkanı ‘Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu’ diyor. Söyleyecek sözü kalmayan AKP, korkutarak oy devşirme peşinde. Biz buna izin vermeyeceğiz.

Halk değişim istiyor!

Tek tek vatandaşa ulaştıklarını ve vatandaşın değişim istediğini söyleyen Bakan, ‘AKP Genel Başkanı Erdoğan, ‘mental yorgunluk’ var dedi ve seçilmiş belediye başkanlarını Saray’a çağırıp istifalarını aldı. Ancak AKP’deki bu ‘mental yorgunluk’ geçmedi. Halk, 16 yıllık AKP iktidarına ‘artık tamam’ diyor ve değişim istiyor. Bizler 24 Haziran’da muhalefetin çoğunluğunu aldığı parlamento aritmetiğinde ve Hepimizin Cumhurbaşkanı Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı’nda Türkiye’ye rahat bir nefes aldıracağız’ ifadelerini kullandı.