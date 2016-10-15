Bakan Bozdağ: Atatürk dönemi fiili bir başkanlık sistemidir

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başkanlık sistemine ilişkin tartışmalara bugün gittiği Yozgat’tan yorum yaptı. Bozdağ, “Atatürk dönemi fiili bir başkanlık sistemidir. O dönemdeki başbakanların İsmet İnönü dışında kaç tanesinin adını sayabiliyorsunuz? Konunun uzmanları bile peş peşe bir dakikada başbakanların isimlerini sayamaz. Neden, çok açık başkanlık sistemi” dedi

Yozgat’ta AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başkanlık sistemi tartışmalarıyla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Artık bu başkanlık sistemi tartışmasına bir nokta koyalım. Halka soralım, halk ne diyorsa, ona da saygı duyalım" sözünü doğru bulduğunu söyledi.



Bozdağ, “Bu tartışmayı ya parlamento sona erdirecek 367 bulunur, halka gidilmezse veya reddedilirse o zaman parlamentoda son bulur. Ya da her şartta halka gidilir, halk karar verir, ona göre bu işe nokta konur. O zaman bu tartışmayı sonlandırmak lazım. Ben de aynı kanaatteyim" diyerek şöyle konuştu:



“Türkiye'de parlamento çoğunluğuyla cumhurbaşkanının aynı siyasi gelenekten geldiği dönemlerde zaten fiili bir başkanlık sistemi oluyordu. Atatürk dönemi fiili bir başkanlık sistemidir. O dönemdeki başbakanların İsmet İnönü dışında kaç tanesinin adını sayabiliyorsunuz? Konunun uzmanları bile peş peşe bir dakikada başbakanların isimlerini sayamaz. Neden, çok açık başkanlık sistemi. Adı parlamenter bile olsa uygulaması başkanlık sistemi. Menderes dönemi de öyledir. Rahmetli Bayar ile Menderes aynı partiden bakarsanız. Şimdi AK Parti dönemine geldiğimizde de durum daha farklı. Özellikle 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanının ilk defa Türkiye'de halk tarafından seçilmesiyle esasında eski cumhurbaşkanlarına göre demokratik meşruiyeti daha güçlü olan, yetkisini halkın vekillerinden değil, bizzat halkın kendisinden alan bir cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanının anayasadaki yetkilerine bakarsanız parlamenter sistemde olmaması gereken yetkiler var. Başkan yetkileri gibi. Hatta bazı yetkiler başkanlarda dahi yok. Bizim anayasamızda cumhurbaşkanlarına verdiği yetkiler. İktidar çoğunluğu da belli AK Parti grubunun."



PARLAMENTODA ÇOĞUNLUK AK PARTİ'DE



Parlamentoda AK Parti grubunun 'evet' demediği bir kanunun komisyondan çıkamadığını ve TBMM Genel Kurulu'nda görüşülemediğini belirten Bozdağ, şöyle devam etti:



“Çünkü, anayasa ve iç tüzüğümüz TBMM komisyon ve genel kurulunda bütün çoğunluğu iktidara veriyor. İktidarın 'evet' demediği bir yasama ve denetim faaliyetinin yapılabilme imkanı yok. Şu anda iktidar çoğunluğu kimde, AK Parti'de. Cumhurbaşkanımız da yüzde 52 ile seçilmiş. O da AK Parti'nin kurucu lideri. O zaman çok açık Türkiye'de de bir fiili durum var. CHP Türkiye'de başkanlık uygulaması yok deyince ortadaki gerçek ortadan kayboluyor mu? Yüzleşelim bununla. Kim ne derse desin. Daha öncede söyledim, Türkiye'de çok net bir başkanlık uygulamasını biz yaşıyoruz zaten. Bunun adını koymak doğru olandır. Yok, başkanlık sisteminin adını koyamayacaksak o zaman parlamenter sistemin tartışmalı olmaktan da çıkarmamız lazım. Bunu yolu Bahçeli'nin dediği gibi TBMM'ye konuyu taşımaktır."



KANUN MECLİS’TE GÖRÜŞÜLEBİLİR



Başbakanımız açıkladı. 367'nin bile üzerinde çıksa halka gideceğiz. Halkımız dedi ki 'başkanlık sistemini kabul ediyorum.' Mesele, tartışma biter, başkanlık sistemine geçilir. Halkımız dedi ki 'başkanlık sistemini kabul etmiyorum.' Yine mesele biter, artık parlamenter sistemi tartışmaktan vazgeçeriz. Bu sistemle Türkiye yoluna devam eder. Türkiye'yi artık başkanlık sistemi tartışmalarıyla yormanın kimseye bir faydası yok. Gelin adres belli. Halkımıza soralım. Halk ne diyorsa onun kararını hep beraber saygıyla kabul edelim ve Türkiye yoluna böyle devam etsin diyorum. İnşallah parlamentoda böyle bir uzlaşma zemini olur ve Türkiye bu meseleyi tartışma konusu olmaktan çıkarır ve sitem tartışmalarına son noktayı koyar. Önümüzdeki günlerin bu tartışmalarla çok daha farklı olacağını tahmin ediyorum. Umarım ülkemiz bu tartışmaları fazla uzatmaz ve ne yapılacağına karar verir, yoluna devam eder."



CEZA VE TUTUKEVLERİNDE KÖTÜ MUAMELE



Bozdağ, ceza ve tutukevlerinde kötü muamele ve işkence iddialarına da yanıt verdi. Türkiye’de ceza ve tutukevlerinde kötü muamele ve işkence olduğuna dair iddiaların bulunduğunu belirten Bozdağ, “Türkiye’de kötü muamele ve işkence kime yapılmış kardeşim, isim yok. Kim yapmış, isim yok. Hangi ceza veya tutukevinde yapılmış, adres yok, ne zaman yapılmış, yok. Hem bunları söylemiyorlar, hem de Türkiye’yi suçluyorlar. Söyleyin biz inceleyelim doğru mu değil mi ona bakalım. Doğruysa gereğini yapalım doğru değilse iftira olduğu ortaya çıksın. Aleyhte propaganda yapıyorlar ki, bu propagandaları iftiraların bir iftira olduğunu bir algı operasyonu olduğunu ispat etmemize imkan vermiyorlar” diye konuştu.



İŞKENCEYE TOLERANS GÖSTERİLMEZ



Türkiye’nin bir demokratik ve hukuk devleti olduğunu vurgulayan Bakan Bozdağ, sözlerine şöyle devam etti:



“Burada işkence ve kötü muameleye tolerans gösterilmez, sıfır tolerans var. Zaman aşımını işkence ve kötü muamelede kaldıran hükümet biziz. 50 sene sonra da olsan bunun hesabı sorulur diye yol açan biziz. Ama bu iftiraları yayıyorlar, yaymaya devam ediyorlar. Ne kadar iftira ederseniz edin, bizi bu konuda lekelemeyi başaramayacaksınız. Türkiye’de cezaevlerinin uluslararası hukuk çerçevesinde denetimi açık gelin bakın. Onun için bir karar aldık, Türkiye’de ceza ve tutuk evlerinde kötü muamele ve işkence iddiaları çıktığında hemen anıda araştırma yapıp basın açıklaması yapılması konusunda talimat verdim. Çünkü yalan bir saniye dahi hayat bulmasına Allah’ın izni ile izin vermeyeceğiz. Yalanları bir bir ortaya dökeceğiz. Kimsenin endişesi olmasın, terör örgütlerinin ve bu terör örgütlerinin gönüllü elçilerinin ve Türkiye’yi itibarsızlaştırmak isteyenlerin ekmeğine yağ sürülmesine asla izin vermeyeceğiz.”



TÜRKİYE’DE BUNDAN SONRA DARBE BAŞARILI OLAMAZ



Türkiye’de bundan sonra darbe girişimlerinin başarılı olamayacağını belirten Bozdağ, “Yeni darbe senaryoları yazanlara söylüyorum. Her gün senaryoları el altından, el üstünden yayanlara söylüyorum. Türkiye’de bundan sonra ne FETÖ, ne de başka bir gücün darbe yapabilme istidadı yoktur. Boşuna hayal kurmasınlar. Boşuna hayallerde kurdurmayın. Çünkü artık karşınızda düdük çaldığında size teslim olacak tek bir Türk vatandaşı yoktur. Darbe yapmaya teşebbüse kalkışmayı niyetlenenler, eskiden Meclisi, TRT’yi ele geçirdiği zaman darbenin başarılı olacağını görüyorlardı. Şimdi 79 milyon insanımızdan tek birini dışarıda bırakırlarsa bu darbe başarılı olamaz. 79 milyonu tek tek ele geçirecek bir güç dünyada yok Allah’ın izni ile. Bundan sonra Türkiye yoluna milletten aldığı güçle devam edecek. Bu millet ülkesinde bundan sonra hukuk dışı iktidarların el değiştirmesine izin vermeyecektir. Ne AK Parti döneminde ne de başka iktidarlar döneminde asla olmayacaktır.”



15 TEMMUZ BAŞARILI OLSAYDI FELAKET OLURDU



“15 Temmuz başarılı olsaydı Türkiye’de neler olurdu. Hepimizin bunu düşünmesi lazım” diyen Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Bunu çok net söylüyorum. 15 Temmuz başarılı olsaydı Türkiye bölünebilirdi. Türkiye’de rejim değişikliği olurdu. Din, FETÖ elebaşının 40 sene önce planladığı ve onun kullanan çevrelerin talimatları ile şekillendirilirdi, Kur’an ve Sünneti tahrif eden yeni bir FETÖ anlayışlı reform yapılırdı. Bütün bunlara Türk halkı itiraz edeceği için ne zaman biteceği belli olmayan iç savaş çıkabilirdi. Yüz binlerce insanımızın ölmesi, sakat kalması, mülteci duruma düşmesi tehlikesi doğabilirdi. Ekonomimiz iflas eder, Türkiye bütün alanlarda gücünü kaybeder yüz yıl geriye giderdi ve Sivas kongresinde o dönem şartlarında reddedilen mandacılık FETÖ'nün kuyruğunda Türkiye’ye yeniden dayatılabilirdi. Türkiye o nedenle 15 Temmuzda bölünmekten kurtulmuştur, rejim değişikliğinden kurtulmuştur. İç savaştan kurtulmuştur. Ekonomik iflastan kurtulmuştur, işgal ve mandadan kurtulmuştur. Türkiye adeta felaketin eşiğinden dönmüştür.”

