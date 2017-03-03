Bakan Bozdağ'dan Almanya'ya 'faşist' suçlaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya'nın bir kentinde toplantı yapacaktı. Ancak yapılacak toplantı iptal edildi. İptale ise Türkiye'den tepkiler yükseldi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Almanya 'nın bir kentinde toplantı yapacaktı. Ancak yapılacak toplantı iptal edildi. İptale ise Türkiye'den tepkiler yükseldi.



Teröristlerin ifade özgürlüğü var

Konu ile ilgili açıklama yapan Bozdağ, yapılan uygulamanın faşist bir uygulama olduğunu söyledi. "Biz 'Berlin duvarı yıkılalı çok oldu' diyorduk." diyen Bozdağ, Almanya'da ideolojik Berlin duvarları olduğunu söyledi.Gaggenau Belediyesi’ne toplantı için 27 Şubat Pazartesi günü talepte bulunduğunu anımsatan Bozdağ, "Yer tutulmuş, gerekli hazırlıklar yapılmış, hatta Çarşamba günü denetim yetkilisi polis ve organizasyon adına temsilciler toplantıyla ilgili ortak bir tutanağa imza atmışlar. Ama maalesef toplantıya saatler kala bütün bunları yapan belediye ‘otopark yetersizliği’ gibi sudan bir bahaneyle Türk toplumuyla buluşmamızı engelleyen bir karar aldı" şeklinde konuştu.Bu duruma tepki gösteren Bakan Bozdağ, şunları söyledi:"Ben soruyorum; O salon yetmiyordu da pazartesinden beri neden gereken uyarıları yapmadınız? Otopark sorunu vardı da neden bir gün önce polisle beraber ortak bir tutanak imza ettiniz? Toplantının olacağı ilandan da belli, kimin katılacağı, kaç kişinin katılacağı belli, bunun tamamı bilinmektedir. Ama buna rağmen toplantıya saatler kala belediye aldığı bir kararla toplantıyı iptal etti."Bozdağ Almanya'ya tepki göstermeye şu sözlerle devam etti: "Çok net bir şekilde görülüyor ki bu belediyeyi de aşan bir karar. Skandal bir karardır, diplomatik nezakete aykırı bir karardır. Her daim 'Demokrasi, hukuk devleti, insan hakları, hukukun üstünlüğü' diyen ve kendisi dışındaki herkesi demokrasi özürlü, insan haklarına hakkıyla riayet etmeyen olarak suçlayan Almanya ve Almanya yetkilileri, Türk toplumunun İnsan Hakları Sözleşmesinin evrensel hukukun temel ilkesi olan toplanma hakkını ihlal etmiştir, toplanma hakkına engel olmuştur. İnsan haklarının hukuk devletinin en önemli unsurlarından birisi ifade hürriyetidir. Türk toplumunun ve onların çağırdığı bir hatibin kendisini demokratik bir ülkede özgürce ifade edebilme hakkı vardır, bu hak hem Alman Anayasasıyla hem de Türkiye ve Almanya’nın taraf olduğu İnsan Haklarına ilişkin Uluslararası Sözleşmelerle teminat altına alınmıştır."İfade hürriyetinin engellendiğini dile getiren Bozdağ, "Hani siz demokrattınız? Hani siz 'İnsan hakları' dediğiniz zaman onu başınızın üstünde taşıyordunuz. Hani siz 'İfade hürriyeti' diye diye her gün Türkiye’yi suçluyorsunuz. 'İfade hürriyetine saygı duyun' diyorsunuz. Peki, bu yaptığınız demokrasinin hangi kuralına uyar? İnsan haklarının hangi ilkesine uygundur? İfade hürriyetiyle uzaktan yakından bir alakası var mıdır, yoktur"Almanya'nın teröristlerin sığınağı haline geldiğini de iddia eden Bakan Bozdağ, terör örgütlerinin oraya sığındığını söyledi. Almanya'daki kararın faşist bir uygulama olduğunu belirten Bozdağ, Türkiye'nin Almanya'dan alacağı bir demokrasi dersi olmadığını da söyledi.