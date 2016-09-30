Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Atatürk Kültür Merkezi'nde 13. Ankara İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışında konuştu. Bekir Bozdağ, "FETÖ veya bölücü terör örgütü mensupları devletin içinden tek tek ayıklanacak. Kimsenin şüphesi olmasın. Topluma bir korku salınıyor. Kimse korkmasın ama teröristler endişe etsin. Adalet isteyenler asla endişe etmesin. Hak yerini eninde sonunda bulacak. Haklı ile haksız adaletin terazisinde tartılarak birbirinden ayrılacaktır" diye konuştu.



Bekir Bozdağ, "Tedbir almazsak Türkiye yine darbelerle karşılaşır. Ders aldık. Ordunun yeniden yapılandırılması noktasında da kararlar aldık. Türk ordusunun içinde FETÖ'nün ya da başka bir alçağın talimatı ile ölmeye, öldürmeye gidenler olduğu sürece Türkiye güçlü bir devlet olma vasfını sürdüremez. Bizim ordumuzun içinde devletin ve milletin emriyle ve onları yönetenlerin emriyle görev yapanların olması gerekir. Herhangi bir devlet kendisine ihanet edenleri çalıştırmak zorunda olursa devlet olma vasfını sürdüremez" dedi.



"HAKLI İLE HAKSIZ BİRBİRİNDEN AYRILACAKTIR"



Bekir Bozdağ, "Devletler sadakatinden şüphe ettikleri kamu görevlileri ile çalışmak zorunda değildir. SSCB dağıldı, Almanya birleşti ve pek çok ülke bağımsızlığını ilan etti, bu ülkelerin hepsinde bir arınma politikası uygulandı. Komünist rejime bağlı kamu çalışanların devletten arındırılması politikası izlendi. Devletler sadakat şüphesi taşırsa gereğini yapar. Bu Türkiye devletinin bir hakkıdır ve demokrasimizi, hukuk devletini korumak için bir hakkıdır. Bu konuda Türkiye adımlarını kararlılıkla atmaya devam edecektir. FETÖ veya bölücü terör örgütü mensupları devletin içinden tek tek ayıklanacak. Kimsenin şüphesi olmasın. Topluma bir korku salınıyor. Kimse korkmasın ama teröristler endişe etsin. Adalet isteyenler asla endişe etmesin. Hak yerini eninde sonunda bulacak. Haklı ile haksız adaletin terazisinde tartılarak birbirinden ayrılacaktır. Darbeye karışmamış, teröre bulaşmamış insanlarımızın herhangi bir endişeye düşmelerine mahal yoktur" diye konuştu.



'ASKERLER ÇÖZÜLMESİN DİYE SÖYLÜYORLAR'



Bekir Bozdağ, "Türkiye'de darbe teşebbüslerinin de bundan sonra tekrar etmemesi için pek çok tedbir alındı bundan sonra da gerekli tedbirler ihtiyaç duyulduğunda kararlı bir şekilde alınmaya devam edecektir. Yeni bir darbe teşebbüsünün olmasına sadece milletin kararlı duruşu değil, devletin aldığı tedbirler de engel olacaktır. FETÖ yeniden kara propagandaya başladı. 14 Ağustos'ta yeni bir teşebbüs olacak dediler, oldu mu? Daha neler söylediler... Fetullah Gülen yalancıların şahıdır, müfterilerin şahıdır. Onunla birlikte hareket edenler de öyle. Öyle bir yapı var ki 15 yalan söyleseler, 15'ine de inanmaya hazır bir yapı var. Askerler çözülmesin, gerçeği söylemesin diye söylüyorlar. Gerçeği yargıya söylemelerine engel olmak için yalanları söylüyorlar" dedi.



"OLUMSUZ ETKİLENMESİNE İZİN VERİLMEMİŞTİR"



Bekir Bozdağ, "3 ayda devletin içindeki FETÖ'yü ayıklama imkanına sahip değilsiniz. Yapılan işlerin sağlıklı olması için bu zamana ihtiyacımız var. Öngöremediğimiz başka uyuyan tehlikeler varsa teyakkuz halinin devam ettirilmesi için buna ihtiyacımız var. Bugüne kadar OHAL sadece devlete uygulandı. Bundan sonra da devleti yönetenlere uygulanmaya devam edecektir. Vatandaşımızın OHAL uygulamalarından olumsuz etkilenmesine izin verilmemiştir. Bundan sonra da verilmeyecektir" diye konuştu.



"KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİ (KHK) YASALAŞTIRACAĞIZ"



Bekir Bozdağ, "CHP tutumunu gözden geçirmeli. Kanun hükmünde kararnameleri (KHK) yasalaştıracağız. Zaten Meclis'ten bunu geçireceğiz mahkemein denetimine açık olacak. Mahkemenin Anayasa'nın hükümlerini mi, önceki kararları mı esas alacağını göreceğiz" dedi.



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