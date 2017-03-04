Bakan Çavuşoğlu'ndan Hollanda'ya yanıt: Engelleyemezsiniz

Almanya'dan sonra Hollanda da referandum kampanyası için ülkesine gelecek olanlara izin vermeyeceklerini açıkladı.

Almanya'dan sonra Hollanda da referandum kampanyası için ülkesine gelecek olanlara izin vermeyeceklerini açıkladı.

Hollanda kabul etmemişti

Almanya da kabul etmemişti

Hollanda'daki etkinliğe katılması planlanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuyla ilgili açıklama yaptı. Hollanda'nın kendilerine izin vermediğini belirten Çavuşoğlu, 'hani demokrasi, hani özgürlükler, hani ifade özgürlüğü' diye sordu. Çavuşoğlu, kendilerinin engellenemeyeceğini ve istedikleri yerde vatandaşlarla buluşup toplantı yapabileceklerini de söyledi.Hollanda'nın PKK'lılara izin verdiğini ancak kendilerine izin vermediğini iddia eden Çavuşoğlu, ülkeleri 'hayır' kampanyası için çalışmakla suçladı.Çavuşoğlu şunları söyledi: "Kral tarafından atanır. Daha önce de kraliçe vardı, Kraliçe tarafından atanıyordu. Şimdi bir bir Adalet Bakanı hepsini öneriyor, iyi oluyor. Türkiye'de dört tanesi öneriliyor, bu da problem oluyor. Dert başka."Hollanda başbakanı Mark Rutte, sosyal medya uygulaması Facebook'tan yaptığı açıklamada Türk yetkililerin referandum için ülkelerinde siyasi kampanya yapmalarına izin vermeyeceğini söylemişti.Bu konuda işbirliği yapmayacaklarını belirten Rutte, Hollanda'nın kamusal alanlarının başka ülkelerin siyasi kampanya alanı olmadığını da sözlerine eklemişti.Benzer bir olay da Almanya ile yaşanmıştı. Almanya'da referandum kampanyası yapmak isteyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a izin çıkmamıştı.