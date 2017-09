Bakan'dan fındık açıklaması: Ne kadar varsa hepsini alacağız!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, fındıkla ilgili önemli açıklamalar yaptı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, İstanbul'da "Tarım Zirvesi"ne katıldı. Bakan Fakıbaba burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin fındık fiyatları ve CHP'lilerin fındık yürüyüşünü sorulması üzerine Bakan Fakıbaba şöyle konuştu: “Yürüyüş... Saygı duyuyorum. Demokratik bir ülke yürümeleri doğal bir olaydır. Ama biz Tarım Bakanlığı ve AK Parti Hükümeti olarak vicdanen rahat mıyız? Onun bir hesabını yapmak lazım. Geçen sene rekolte 420 bin tondu, bu sene 705 bin ton olarak açıklandı. Ancak daha sonra külleme ve güneş yanığından dolayı biz bunu 675 bin ton olarak revize ettik. Geçen sene verilen fiyat 10 lira. Giresun 10.5 liraydı. Bu fiyatı açıklamadan önce ben bütün paydaşlarla bir araya geldim. Ne olabilir dedim. Onlar da rekoltenin bu sene çok yüksek olduğunu biliyorlardı. Psikolojik rakam 10 ve 10.5 lira. Eğer geçen senenin ki gibi fiyat böyle açıklandığı takdirde insanlar mutlu olacaktır. Biz de gerçekten çiftçimizin, üreticimizin lehine olmasını düşündüğümüz bir fiyat 10 lira ve 10.5 lira açıkladık. Ancak bu bir eşik fiyat, taban fiyat. 12 liraya satıyorlar da biz mi bunu engelliyoruz?"





"BİZ ALAN BAZLI DESTEK VERİYORUZ"



Fakıbaba, “Fındığı 8 liradan alıyorlar, biz hükümet olarak diyoruz ki 'siz bunu 8 liraya satmayın, biz bunu 10.5 liradan alacağız. Bir de bilinmeyen bir şey var. Biz alan bazlı destek veriyoruz. Alan bazlı desteği kilograma vurduğunuzda 1.5 ile 2 lira yapıyor kilo başına. Bunu inşallah Sayın Başbakanımıza arz edeceğim. Bundan sonra alan bazlı desteği kaldırıp direk olarak üreticinin alan başına kilogram olarak almasını sağlamaya çalışacağım. Eğer biz bunu 2 lira olarak yansıtmış olsaydık şu anda 10.5 lira olan fındık 12.5 lira, 10 lira olan fındık 12 lira olacaktı. Zaten şu anda o. Ama o alan bazlı destekten kimse bahsetmiyor. Üzücü olan nokta da o. Biz ödemeleri normalde 15 günde veriyorduk, bunu bir haftaya indirdik. Çürük yüzde 3'tü, 5'e çıkardı, çatlaklar, 2 idi, 7'ye çıkardık. Üreticinin lehine olması gereken neler varsa biz onu yaptık" şeklinde konuştu.





“NE KADAR ELLERİNDE FINDIK VARSA, SÜRE VE ZAMAN VERMEDEN HEPSİNİ ALACAĞIZ. BURADA SÖZ VERİYORUZ"



Fakıbaba, “Bütün insanları mutlu etmemiz mümkün değil. Ama emin olsun biz üreticimizi ezdirmemek adına, 8-8.5 lira fiyat verirken, biz bunu 10.5 liraya alacağımızı söylüyoruz. Giresun!a kalite yüksek olduğundan dolayı 10.5 lira fiyat vermişiz, 10.71 liraya kadar çıkıyor. Şunu vatandaşlarımdan özellikle istirham ediyorum; bizim işimiz eşik fiyatı belirlemek ve üreticiyi bu fırsatçıların eline bırakmamak. Biz bunu yapıyoruz. Ne kadar ellerinde fındık varsa, süre ve zaman vermeden hepsini alacağız. Burada söz veriyoruz" dedi.





“YÜRÜMEK İYİDİR, YÜRÜMENİN HİÇ KİMSEYE BİR ZARARI YOKTUR"



Bakan Fakıbaba, “Fındığı çuvalla alıyoruz. Çuvalla aldığınız zaman işlemler çok zor oluyor. O kadar aldığımız tedbirler var ki… Eskiden 120 noktada alış vardı, biz bunu 130 noktaya çıkardık. Üreticinin lehine olan bütün kararları biz aldık. Ama insanlar yürümek ister. Tabi yürüyebilirler, bu en doğal haklarıdır. Ama şu şartlarda biz alan bazlı destekle, ortalama 1.5-2 lirayla verdiğimiz fiyatla, rekolte yükselmesine rağmen burada eksiği ben biliyorum. Bu sadece fındıkta değil, kayısıda, üzümde, incirde, fıstıkta eksiğimiz lisanslı depoculuktur. Lisanslı depoculuğu biz yaygın hale getireceğiz. Üretici kardeşim getirecek, lisanslı depoya malını koyacak, eline sertifikasını alacak, istediği zaman, istediği yerde onu paraya çevirebilecek. Biz bunu yaptığımız takdirde hem Karadeniz'e hem Doğu Anadolu'ya hem batıya hem doğuya görevimizi en iyi şekilde yapma gayreti içerisinde olacağız ve borcumuzu yerine getireceğiz. Fındıkta biraz da bu gecikmelerin neden çuval çuval gelmesi, tek tek incelenmesiö dedi. Buğdayı, arpayı alırken 100 tonu bir kerede alabiliyorsun. Ama fındıkta bu böyle olmuyor. Biz üreticinin hizmetçisi, hizmetkarıyız. Onlar olmazsa biz olamayız. Onları daha fazla destekleyeceğiz. Yürümek iyidir, yürümenin hiç kimseye bir zararı yoktur. Ben bir hekim olarak buna inanan bir kardeşinizim" dedi.





“İMKANIM OLSA KEŞKE 5 LİRA DA VEREBİLSEM"



Fakıbaba, “Demek ki yaptığımız kötü bir şey değil. Biz 8.5 liraya düşen bir malı 2 lira fazla veriyoruz, alan bazlı 4 lira fazla veriyoruz. İmkanım olsa keşke 5 lira da verebilsem ama bu 80 milyonun vergisi ile oluyor.





RUSYA'DAN ET İTHALATI



Bakan Fakıbaba, bir gazetecinin Rusya'nın Türkiye'den et ithalatı karşılığında domates ihracatını serbest bırakacağına dair haberleri sorması üzerine ise “Domates ihracatını serbest bırakma girişimleri var ama bir karşılık açısından değil bu. Ben öyle biliyorum. Etteki ithalat beni üzüyor. İnşallah birkaç yıl içerisinde bu ithalatı bitirmeyi planlıyoruz. Ama fiyatlar uygun olursa Avrupa, Brezilya ve Uruguay'dan et alacağımıza komşumuz olan Rusya'dan almamızda hiçbir mahsur görmüyorum. Yeter ki iki ülkenin hayvan sağlık şartları uygun olsun. Şartlar uygun olursa niçin sıcak bakmayayım" diye konuştu.