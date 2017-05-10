Bakan Işık'tan ABD'ye tepki: Başlı başına bir kriz

ABD'nin YPG'ye silah kararına ilişkin Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Yılanla çuvala girmektir. Yılanla girilen çuvaldan nasıl çıkarılacağını bilirsiniz. PYD'ye ağır silah, YPG unsurlarına, terör örgütüne ağır silahlar verilmesi başlı başına bir krizdir." dedi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. ABD'nin YPG'ye silah kararına ilişkin Fikri Işık şu ifadeleri kullandı: "Yılanla çuvala girmektir. Yılanla girilen çuvaldan nasıl çıkarılacağını bilirsiniz. Gördüğümüz kadarıyla özelikle Amerikan silahlı kuvvetlerindeki hakim görüşü Amerikan yönetimi de kabul etmişe benziyor. Bu noktada dün telefonda kesinlikle bunun yanlış olacağını bölgeyi daha büyük sıkıntıya götüreceğini ifade ettik. Bizim için önemli olan bölgede bir terör örgütünün böyle bir operasyonda yer alıp kendi meşruiyet alnını oluşturmaması. Bunun bölgede vahim sonuçlara yol açacağını biliyoruz. Konu ile ilgili değerlendirme yapmaya devam edeceğiz. Bunu ABD'li muhataplarımız ile NATO üyesi ülke olarak onlara da ifade ettik. çalışmalarımızı sürdüreceğiz.



ABD'YE NET BİR TEKLİFİMİZ OLDU

BAŞLI BAŞINA BİR KRİZDİR.

ABD'ye net bir teklifimiz oldu. Derinlemesine değerlendirilmesini beklerdik hala da bekliyoruz. Önümüzdeki hafta detaylı olarak iki lider arasında görüşülecek. Bölgenin güvenliğinin teminat altına alınacağı bir görüşme olması temennimiz.PYD'ye ağır silah, YPG unsurlarına, terör örgütüne ağır silahlar verilmesi başlı başına bir krizdir. Bunun ne bölgeye ne de ABD'ye bir faydası olmaz. Aksine bunun olumsuz sonuçları sadece Türkiye'yi, bölgeyi değil başta ABD olmak üzere bütün dünyayı etkiler. Terörle mücadelede ilkeli olmak, teröre bulaşan insanlarla iş tutmak terörle mücadelenin en temel zeminidir. Bugün işime geldim kullanayım yarın bir başkasını kullanayım. O terör örgütü siz de saldırmaya başlarsa kime ne dert anlatacaksınız. Türkiye'nin tek başına oyunu değiştirme gücü yok. Kendi ulusla çıkarlarını koruma gücü var bunu her hâlükârda korumaya devam edecek."