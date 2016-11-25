Bakan Işık'tan Avusturya'nın ambargo kararına tepki

Avusturya Parlamentosu, Türkiye'ye yönelik askeri teçhizat ve malzeme ihracatı ambargosu koydu. Konuyla ilgili Türkiye'den ilk açıklama geldi

Avusturya Meclisi, aldığı kararla Türkiye'ye ambargo uygulama kararı verdi. Alınan bilgiye göre ülke bundan böyle Türkiye'ye askeri teçhizat ve malzeme ihracatı yapmayacak.



Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Fikri Işık bir açıklama yaptı. Kararı kınadığını belirten Işık, bu uygulamaların Türkiye'nin savunma sanayiinde motivasyon sağlayacağını söyledi.



Avusturya'nın aldığı kararın bir benzerinin 1974 yılında Barış Harekatı'nda da alındığını hatırlatan Işık, bu uygulamanın ASELSAN'ı doğurduğuna dikkat çekti. Bu tip uygulamaların Türkiye'yi milli silahları geliştirme konusunda yüreklendireceğini belirten Işık, kararı kınadığını da dile getirdi.





ASKER ALIMINA BAŞVURULAR



Uzman çavuş, sözleşmeli er ve erbaşla ilgili 19 bin kişilik kadroya bugüne kadar 134 bin müracaat olduğunu belirten Işık, subay, astsubay ve askeri okul öğrencileri için de 11 bin kişilik kadronun açıldığını buna da 152 bin kişinin başvurduğunu söyledi. Işık, "Bu, TSK'ya halkımızın gösterdiği teveccühün çok güzel bir göstergesi." şeklinde konuştu.