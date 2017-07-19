Bakan olduğunu televizyondan öğrendi!

Bakanlar Kurulu değişikliğiyle Gıda, Tarım ve Hayvanclık Bakanı olan Ahmet Eşref Fakıbaba, haberi Meclis'teki odasında televizyon izlerken öğrendiğini belirterek “Hiç beklemiyordum, sürpriz oldu" dedi

Bakan olduğunu televizyondan öğrendi!

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevine getirildiğini TBMM'deki odasında öğrenci. Fakıbaba gazetecilerle şu düşünceleri paylaştı:

“Ülkemiz vatanımıza şehirlerimize hayırlı olsun. Odadaydım. Sürpriz oldu. Arkadaşlar vardı Urfa'dan başka şehirlerden gelen. Televizyon seyrediyordum. Hiç beklemiyordum. Sürpriz oldu. Önemli olan bakan olmak değil bakanlığın yükünün altından kalkabilmek ve başarılı olmak. Onun hakkını verebilmek. Ekip olarak  arkadaşlarımla beraber muhakkak çok çalışacağım."


Kaynak: DHA
Etiketler; #ahmet eşref fakıbaba #meclis
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