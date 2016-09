Haber Kaynağı: DHA

Talas’taki tarihi Fevzipaşa Konağı’nda Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin basın mensuplarıyla yaptığı toplantıya, Vali Süleyman Kamçı, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve ilçe başkanları katıldı. Toplantıda 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili olarak konuşan Bakan Özhaseki, “Bir taraftan FETÖ’cüler, diğer taraftan PKK’lılar, bir taraftan DAEŞ’çiler sanki Türkiye üzerinde oynanan oyunların birer piyonu olarak görev yapıyorlar” ifadelerini kullandı.FETÖ ile yapılan mücadelelere de değinen Özhaseki, “Kamuda bunlara ait ne varsa sökülüp atılıyor. Bundan daha ne olabilir ki? Yani siz bir yerde çalışacaksınız, başınızdaki amiri amir olarak görmeyeceksiniz, başkasından emir almayı daha önemli göreceksiniz. Bunların temizlenmesi kadar normal bir şey olamaz. Tapu Kadastroya intikal eden bilgiler her gün değişiyor. Bana son verilen bilgi şu; Hazineye intikal eden bunlara ait taşınmaz sayısı 2 bin 941 adet. Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne intikal eden taşınmaz sayısı 2 bin 84 adet. Ayrıca özel bir ihtimamla dikkat ederek arkadaşlarımızın bu çabaları ile durdurdukları KHK’da yer almayan bin 174 adet daha taşınmaza el konuldu. Bütün bunların değeri 13’ü geçmiş durumda. İleride ele geçeceklerle birlikte nereye varır onu bilemiyoruz” diye konuştu.Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan belediyelere kayyum ataması konusunda HDP ve DBP'nin tepkileriyle ilgili bir soru üzerine Özhaseki şöyle devam etti:"Onların tehditleri bir türlü bitmek bilmiyor. Bölücü örgütün siyasi uzantısı olarak tarif edilen yapı aslında iki yoldan birini tercih edebilirdi ama onlar kötü yolu tercih ettiler. Yani birisi 'biz geldik kardeşim orada siyaset yapıyoruz. Biz derdimizi anlatıyoruz. Siz lütfen silahı bırakın' diyebilirlerdi. Silahlı mücadele dünyada hiçbir yerde kalmadı. Bu yol, yol değil. Bunun sonu zaten yok. Gidip Sur’da şunları yapacağız diye açıklama yapıyorum. Ertesi gün 'çivi çaktırmayız' diye Kandil’den ses geliyor. Doğu’da insanların zararlarını karşılayacağız diye açıklama yapıyorum, 'hadi gel yap da görelim' diye cevap veriyorlar. Yapacağız, bunlardan mı korkacağız? Biz devletiz. Ülkemizin her köşesi zaten bize ait. Bu ülkede yaşayan herkese ait. Biz oralara gitmekte hiç tereddüt göstermiyoruz. Biz her zaman oralara gidiyoruz. Asıl onlar giremiyor. Şimdi güya 'belediyelere el koyarsanız oralara giremezsiniz' diyorlar. Siz girin de görelim. Vatandaş bunlara yüz vermiyor, kovuyor. Yüzde 92-94 oy aldıkları caddelerde 50 metre yürüyemiyorlar. Seçimle gelen insanların işbaşında olması esas. Fakat sınırsız şekilde suç işleme özgürlüğü olan bir Allah’ın kulunu bana gösterin. Ben 21 sene belediye başkanlığı yaptım. Beni bağlayan anayasa vardı. Ben bu yasalara göre vatandaşlara hizmet ettim. Belediye başkanları seçildiği bölgeye hizmet etmek için geliyor. Böyle yapmak zorundalar. Yapmazlarsa ne olur? Yapmayanların başına ne geldiyse o olur. Oraya atanan insanlar hizmet edecekler.”Özhaseki, “Yerel seçim olacak mı?” sorusuna ise, “Şu anda yerel seçim falan yok. Herhangi bir seçim sözkonusu değil” dedi.