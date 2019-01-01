Bakan Pakdemirli: CHP'nin sloganı çalıntı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri için kullandığı, 'Mart'ın sonu Bahar'dır' sloganının çalıntı olduğunu iddia etti. Pakdemirli, 'Mart'ın sonu Bahar diye bir slogan çıkarmış CHP. Bu slogan da çalıntı çıktı bu arada. CHP'nin gayret edip bir şey yaptığı yok. Slogan çalıntı çıkmış ama ben bu Mart'ın sonu bahar sloganına diyorum ki. Fazla heveslenmesinler. 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.' dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bolu'ya yaptığı ziyaret kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nda köy ile mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve partililerle bir araya geldi. Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarımda Avrupa'da birinci, dünyada 7'inci olduğunu belirterek, "Toprak varlığımız olarak 17'inci. Türkiye'de toprak değerli. Bunu daha ileriye taşımamız lazım. Zor bir ödevimiz var. Desteklerimiz 8 misli artmış. 2002'de verilen 1.9 milyar verilen destek bugün 16 milyar lira olmuş. Ama 16 milyar lira olan destekle biz yüzde 20 civarında bitkisel üretimimizi birim olarak artırabilmişiz. Hayvancılık alanında daha şanslıyız. Yüzde yüzlere varan bir artışımız var. Ama bitkisel üretim tarafında yüzde 20 büyümüşüz. Bundan sonraki 20 yılda gelecek nesillerimizi büyütebilmek için yüzde 50 büyümemiz gerekiyor." dedi.

Her insana bir fidan

Türkiye'nin orman yangınlarına müdahale konusunda en hızlı ülke olduğunu ifade eden Pakdemirli, "Yangınlarda dünyada birinciyiz. Yani yangın çıktığı zaman 15 dakikada müdahale etme performansımız var. Bu sıralarda 13 dakikaya düşmüş durumda. Bu konuda dünyada birinciyiz. Amerika dahil, Avrupa dahil bize 'Siz nasıl bu yangınlara müdahale ediyorsunuz?' diyor. Bu gerçekten bir aşk meselesi. Ağacı sevme meselesi. Bizim hedefimiz 2023 itibariyle dünyada yaşayan her vatandaşa bir fidan dikmek." diye konuştu.

Slogan iddiası

Bakan Pakdemirli CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri için kullandığı, 'Mart'ın sonu Bahar'dır' sloganının çalıntı olduğunu öne sürerek "Mart'ın sonu Bahar diye bir slogan çıkarmış CHP. Bu slogan da çalıntı çıktı bu arada. CHP'nin gayret edip bir şey yaptığı yok. Slogan çalıntı çıkmış ama ben bu Mart'ın sonu bahar sloganına diyorum ki. Fazla heveslenmesinler. 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.' dedi.

Saman ithalatı

CHP'nin saman ve buğday ithalatı konusunda bakanlığa eleştirilerde bulunduğunu aktaran Bakan Pakdemirli, "Bizi samandan eleştiriyorlar. 'Türkiye'yi saman ithal eder hale getirdiniz' diyorlar. Bir çıkartın rakamları dedim. 8-9 bin ton bir saman ithalatı yapılmış. Türkiye'nin ihtiyacı 66 milyon ton. Yani rakamsal olarak bakıldığında 10 binde 1. Şimdi bu tarz basit şeylerin üzerinden siyaset yapmayalım. Ben de dedim ki arkadaşlar eğer bizi eleştirecek malzeme arayıp bulamıyorsanız gelin ben size malzeme vereyim. Gelin bizi siz eleştirin. Bu malzemeler üzerinden eleştirin. Matematiği kanıtlanmış işlerin üzerinden bizi eleştirmenin bir anlamı yok. Türkiye 17 milyar dolar ihracatıyla, 12 milyar dolar ithalatıyla tarımda net ihracat fazlası veren bir ülkedir. Hollanda'nın 80 milyar dolar tarımsal ithalatı var. Hollanda'yı gidip eleştiriyor muyuz? Hep Konya kadar Hollanda neler üretiyor diyoruz. Çünkü aldığını satmasını biliyor. Bir ülkede ithalat da olacak, ihracat da olacak. Biz saman ithal etmiş olabiliriz. Ama bu ihtiyaçtan değil. 'Ülkeyi buğdaya muhtaç ettiniz' diyorlar. Hoppala bakıyoruz rakamlara, Türkiye 21.5 milyon ton buğday üretmiş. 19 milyon ton da tüketiyor. Niye ithal ediyorsunuz o zaman diyorlar. Ben de diyorum ki. Makarna fabrikaları, buğday fabrikaları boş mu kalsın. Bunlar ihraç ettiği malların karşılığında ithal ediyorlar. Türkiye'nin bugün ne buğday ne de saman gibi derdi vardır. Ama bu halktan kopuk CHP, 1930'dan beri sizin ayağınıza gelmemiş. 1930'dan beri size merhaba etmemiş. Memleketin problemlerini ve meselelerini bilmiyor. Bu yüzde safsata siyaseti üzerinden iş yapıyorlar." diye konuştu.