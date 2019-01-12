Bakan Pakdemirli: Zeybekci vagonuna binmemiz lazım

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de yeni sisteminin kurumsallaşması, vesayet ortamının son bulması için yerel seçimlerin büyük önem taşıdığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bakan Pakdemirli, Çeşme'deki bir otelde düzenlenen Uluslararası Yörük Türkmen Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, Türkmenlerin Yörüklerin biraz aykırı ama çok güzel insanlar olduğunu belirtti.

Çalıştay kapsamında düzenlenen sergiyi gezdiğini ve Yörük Türkmen kültürüne özgü ürünleri incelediğini söyleyen Pakdemirli, "Çok güzel nadide eserler var. Bunları yaşatmamız lazım, keçemizi yaşatmamız lazım. Çünkü bugünü yaşıyoruz ama yarınlardan emanet aldığımızı unutmamamız lazım. Gelecek kuşaklara ulaştırılması gerekiyor." diye konuştu.

Pakdemirli, Yörük-Türkmenlerin tarım ve hayvancılıkla uğraştığını hatırlatarak, "Hâlâ kırsalda olan çok sayıda Yörük, Türkmen kardeşimiz var. Bizden talepleri neyse hepsinin başımızın üstünde yeri var." diye konuştu.

Yerel seçimlerle sistem oturacak

Türkiye'nin yeni sisteminin kurumsallaşması için yerel seçimlerin büyük önem taşıdığını vurgulayan Pakdemirli, "Yereldeki başarı yeni sistemin oturmasını sağlayacaktır. Hangi partiden olursak olalım, sistemin kurumsallaşması ve vesayet ortamından uzaklaşmamız için doğru yerde olmamız lazım. AK Parti, kuruluş itibarıyla hizmet partisi" şeklinde konuştu.

İzmir'e en büyük hizmeti AK Parti'nin yaptığını savunan Pakdemirli, "İzmir, istediğimiz seviyede değil, İzmir'in aş ve iş sorununu çözmemiz gerekiyor." dedi.

Pakdemirli, çok iyi üniversitelerin çok iyi bölümlerinden mezun olanların İzmir'de iş bulamadığını, çünkü İzmir'deki işletme sayısının çok az olduğunu aktararak, "İzmir'de fotoğraf karesi hep aynı. Ne yollar ne ağaçlar ne başka bir şey değişiyor. Bu bir partiye fatura çıkarmak değil, buraya 40 yıl boyunca kim hizmet ettiyse hesabını bundan sormak lazım." ifadesini kullandı.

Ne uzadı ne kısaldı

İzmir'e tekrar taşındıktan sonra kendisini siyasetin içinde bulduğunu dile getiren Pakdemirli, siyasi mücadelesinin, İzmir ve Ege çok daha müreffeh bir yer olana kadar süreceğini kaydetti.

"Kaçak yapıların yüzde 65 olduğu, Körfez'in kokmaya başladığı, su sıkıntısını bile iktidarın çözdüğü, ne uzalan ne kısalan bir İzmir'deyiz." diyen Pakdemirli, bazı değerler uğruna oy alan siyasetçilerin İzmirlinin hakkını veremediğini söyledi.

Binali Yıldırım 5 yıl kazandıracaktı

Pakdemirli, Adnan Menderes, Turgut Özal ve Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'yi gururlu bir ülke haline getirdiğini, müstemleke olmaktan kurtardığını kaydederek, bunun devam etmesi gerektiğini vurguladı.

AK Parti'nin İzmir'e yakışır bir aday belirlediğini söyleyen Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Sayın Zeybekci söylemez ama işi gücü yerinde bir arkadaştır, hiçbir derdi yok. İnandığı için burada. İzmir'in, Ege'nin bir evladı olarak İzmir'in çok daha iyi bir noktada olmasına inandığı için burada. Biz oyu attığımızda sadece gönlümüzle değil, mantığımızla atmamız lazım. Mutlaka hepimizin gönlünde birileri yatıyordur ama İzmir'imiz bize evlatlarımızdan emanettir. Bu işler biter bitmez İzmir'e geleceğim. Ben İzmir'e gidersem evlatlarım ne olacak, okuyabilir mi iş ve aş sahibi olabilir mi diye düşünüyorum."

Pakdemirli, "Binali Yıldırım'ı İzmir seçmedi ama seçseydi 5 sene kazanmış olacaktı. Ama trene son anda atlamalıyız. Yıldırım vagonuna binemedikse Zeybekci vagonuna binmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Yörük Türkmen kültürünün izleri

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, çalıştayın hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, Yörük Türkmen kültürüyle büyüdüğünü, çalıştayda da o kültürün izlerine rastladığını belirtti.

Yörük Türkmen kültürünün izlerini bu coğrafyada takip edenlerin kazanacağını söyleyen Zeybekci, "Bugün dünya ikiye ayrılıyor. Bilgiyi üretenler ve bilgiyi tüketenler. Biz Yörük Türkmen geleneğini bu coğrafyada sürdürebilirsek, o bilgiyi üretebilirsek, o izleri bulabilirsek, o izlerden ekonomi yaratırız. Tüketim alışkanlıklarını belirleme imkanını elde ederiz, dağıtım kanalları elde ederiz. Bilgi üniversite arşivlerinde kalmaz. Bu bilgiyi ekonomik, ticari teknolojik faaliyetler için kullanma imkanımız olur." değerlendirmesinde bulundu.

Zeybekci, bu bilgiyi üretmek için çalıştayın da büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Ele alınacak konular

Çalıştay Bilim Kurulu adına konuşma yapan Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Ekici, çalıştay kapsamında Yörük Türkmen kimliği, soyut olmayan miras unsurlarının yaşatılması, geleneklerin yaşatılması gibi konuların ele alınacağını söyledi.

Yunus Emre Yörük-Türkmen Derneği Başkanı Nihat Erçetin de 11-13 Ocak tarihleri arasında düzenledikleri çalıştayla birlik ve beraberlik sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.