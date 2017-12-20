Bakan, şehit sayısını açıklamadı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, terör olaylarında ve 15 Temmuz’da verdiğimiz şehit sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’na soru önergesi verdi. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli imzasıyla verilen yanıtta “Soru önergesinde yer alan konular Bakanlığımızın görev ve faaliyet alanına girmemektedir” denildi

CHP Milletvekili Atila Sertel’in “Ülkemizde terör olaylarının başladığı günden bu yana kaç şehit verdik? Kaç gazimiz var? 15 Temmuz’da şehitlerimizin ve gazilerimizin sayısı nedir” şeklindeki sorularına Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’den ilginç bir yanıt geldi. Genelkurmay Başkanlığı’nın da kendisine bağlı olduğu Milli Savunma Bakanı Canikli, Sertel’in şehitlerle ilgili sorularına görev alanımızda değil diyerek yanıt vermedi.



CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Milli Savunma Bakanı ‘ölen ölür, kalan sağlar bizimdir’ anlayışı ile mi hareket ediyor? Haziran ayında verdiğim soru önergesinde kamuoyunun da merak ettiği şehit ve gazilerimizin sayısına ilişkin bir takım sorular yönelttik. Ayrıca şehit yakınlarına ve gazilerimize sağlanan sosyal hakları da sorduk. Ancak Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ‘cevaplanmasını istediğiniz konular Bakanlığımızın görev ve faaliyet alanına girmemektedir’ dedi. Şehit ve gazilerimizle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan mı alacağız? Şahitlerimiz Milli Savunma Bakanlığı’nın görev alanında değilse hangi kişi veya kurumun görev alanında” diye konuştu.



ÇÜRÜK RAPORU ALANLARA İLİŞKİN ÖNERGE DE REDDEDİLDİ



Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel’in bedelli askerlik ve hangi siyasilerin çocuklarının bedelli askerlik yaptığına ilişkin soru önergesi de Meclis Başkanlığı tarafından işleme alınmadı. CHP Milletvekili Atila Sertel’in isim vererek sorduğu ve ‘bu isimler çürük raporu almış mıdır? Bu isimlerin hangileri askerlik görevini yerine getirmiştir’ şeklindeki sorularına Meclis Başkanı İsmail Kahraman imzasıyla verilen yanıtta, “İlgili önergenizin (6) numaralı sorusu İçtüzük hükümlerinde belirtilen nitelikleri taşımadığından önergeniz işleme konulmamış ve iade edilmiştir. Söz konusu soru çıkarıldığı veya İçtüzük hükümlerine uygun olarak yeniden düzenlendiği takdirde önergeniz işleme konulabilecektir” denildi.









