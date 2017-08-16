Bakan Yılmaz: ÖSYM hata yaptı ama özür diledi!

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz" (ÖSYM'nin yanlış hesaplaması) Bir hata ve hatanın hiçbir zaman iyisi olmaz. Keşke olmasaydı. İkinci husus, hatadan sonra özür diledi. Bizim değerler eğitimimizde özür dilemek değerler eğitiminin bir parçasıdır" dedi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul'da gazete ile televizyonların eğitim editörleri ve muhabirleriyle bir araya geldi. Bakan Yılmaz, toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Yılmaz, ÖSYM'nin ÖSYS-2017 yerleştirme sınavında ikinci kez yanlış hesaplama yaparak 'özür dilemesi'yle ilgili soruya "Öncelikle şunu söyleyeyim, bir hata ve hatanın hiçbir zaman iyisi olmaz. Keşke olmasaydı. İkinci husus, hatadan sonra özür diledi. Bizim değerler eğitimimizde özür dilemek değerler eğitiminin bir parçasıdır" dedi.



Yılmaz, "Yapılan bir itiraz üzerine 'puanımı yanlış hesapladınız' diyor. Bu denildikten sonra ÖSYM gerçekten bakıyor ki genelde 2 yıllık meslek yüksek okullarını etkileyen bir hatanın olduğunu görüyor ve bu yanlışlığı düzeltiyor. Yapılmaması uygundur. Ama varsa böyle bir hata düzeltilmesi lazım. Bir daha olmaması esastır. Bundan sonra olmayacağını söylüyor. Biz de ümit ediyoruz ki olmasın. Ancak bununla ilgili kendi idari işlemlerini başlattı. O soruşturma neticesi ortaya çıktığında biz de kamuoyuna bunun neden kaynaklandığını tek tek açıklayacağız."





ÖSYM'YE SINAVI 10.15'TE BAŞLATIN ÖNERİSİ



İsmet Yılmaz, bir soru üzerine ÖSYM'nin ÖSYS sınavlarına yönelik adayların 15 dakika önce salonda olma kuralıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu konuda ÖSYM'ye yeni bir öneride bulunduklarını kaydeden Yılmaz, "Orada şunu söyledik. ÖSYM bundan sonra şöyle yapacak; sınavı 10.15'te başlatınca öğrenciyi 10.00'da çağıracak. Sınav saati 10.00 olup 09.45'te gelinmesi sıkıntı oluyor. 10.00'da başlayacak bir sınava öğrencinin bilmiş olmasına rağmen geç kalması toplum vicdanını yaraladığı konusu herkes mutabakatta. Biz dedik ki bundan sonra sınavı 10.00'da söylediyseniz saat 10.15'te başlatın. Herkes 10.00'da gelmiş olur. Sınavın arasında hiç kimse gelmemiş olur. Bizim önerimizi dikkate alacaklarını söylediler. Biz de takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.





KAYIT PARASI



Konuşmasında ilk ve orta öğretimde kayıt döneminin başladığını hatırlatan Bakan Yılmaz, öğrenci velilerinden istenen 'kayıt parası'nın kanuna aykırı olduğunun altını çizdi. Yılmaz, "Kayıt dönemi başladı. Kayıt parası filan istiyorlar. Böyle birşey yok. Bunun net bir şekilde kanunumuza aykırı. Milli Eğitim temel kanunu 16. maddesi; "Öğrenci velileri hiçbir şekilde bağış yapmaya zorlanamaz. Buradan bütün yöneticilere, bütün okul müdürlerine, personelime ve velilere talimatımdır. Böyle bir uygulama olduğu söyleniyor. Doğru olmadığını söyleyeyim" dedi.