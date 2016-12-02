Bakanlık davetiyesinde dikkat çeken Atatürk ayrıntısı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve bu yıl İzmir’den başlayan Şeb-i Arus töreninin davetiyesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün adı saklandı. Konuyu Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’ya soran CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Mevlana’nın “Senin dünyaya bakan penceren kirli ise, benim çiçeklerim sana çamur görünür” sözü ile seslendi

Tüm dünyayı sözleri ve eserleriyle etkilemiş Mevlana Celaleddin-i Rumi anısına her yıl 17 Aralık’ta Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu eşliğinde yapılan Şeb-i Arus törenleri bu yıl İzmir’de başladı.

Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin ölümünün 743. Yılı Şeb-i Arus törenlerinin İzmir’den başlayacağının belirtildiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da logosunun olduğu davetiyede Mustafa Kemal Atatürk’ün adı saklandı.

“Sanatsever İzmir’liler gerçek bir Şeb-i Arus, Sema gösterisi ve Tasavvuf dinletisini sunmak amacıyla, 01 Aralık 2016 Saat: 20.30’da M.K.A Karşıyaka Spor Salonunda düzenleyeceğimiz törene Zat-ı Alinizin Katılımından Onur Duyarız.” ifadelerine yer verilen söz konusu davetiyede etkinliğin yapılacağı yer olan “Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu”nun adı “M.K.A Karşıyaka Spor Salonu” şeklinde ifade edildi.



ADINI YAZMAKTAN BİLE İMTİNA EDECEK HALE GELİNDİ!



Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün adını yazmaktan bile imtina edecek hale gelindiğinin altını çizen CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’ya şunları sordu: “Söz konusu davetiyede Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın logosu bulunmaktadır. Davetiye hangi Bakanlık yetkilisinin kontrolünden geçerek onaylanmıştır? ‘Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ adlı yerin adını yazarken niçin ‘M.K.A Karşıyaka Spor Salonunda’ şeklinde kısaltılma ihtiyacı hissedilmiştir? Amaç nedir?”



MEVLANA’NIN O SÖZÜ İLE CEVAP VERDİ



Kısa bir açıklama yapan Bakan, Mevlana’nın sözüyle seslendi: “Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı o Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk’ün adını yazmaktan imtina ediyor... Mevlana’yı anıyor ancak onu anlamıyorsunuz! Sizlere Mevlana’nın şu sözü ile sesleniyorum: ‘Senin dünyaya bakan penceren kirli ise, benim çiçeklerim sana çamur görünür."