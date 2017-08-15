Balbay: AKP, metal yığınıdır!

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Ak Parti'nin kuruluş yıldönümünün bir anlamda yıkılış yıldönümü olduğunu öne sürdü. Ak Partililer'in kullandığı 'metal yorgunluğu' deyiminin "Artık kullanılamaz hale gelmiş. Hurdalaşmış yığın" anlamına geldiğini belirten Balbay, "AKP artık metal yorgunu da değil, metal yığınıdır"dedi

CHP örgütleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili sözlerine 81 ilde yapılan ortak açıklamayla tepki gösterdi. İzmir'de CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven, basın toplantısında ortak metni okudu. Güven, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili sözlerini "Akıl tutulması" olarak değerlendirdi.



Toplantıya CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, CHP ilçe başkanları katıldı. Balbay, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında Ak Parti'nin kuruluş yıldönümünün bir anlamda yıkılış yıldönümü olduğunu öne sürerek, "AKP'lilerin çok sık kullandığı deyim var. Metal yorgunluğu. İnternetten, sözlükten bakın metal yorgunluğunun anlamına. Metal yorgunluğu 'artık kullanılamaz hale gelmiş. Hurdalaşmış yığın demek. Kendileri kendilerini tarif ediyorlar. AKP artık metal yorgunu da değil metal yığınıdır. AKP Genel Başkanı Erdoğan, bunalımdan, korkudan, gerilmeden beslenmektedir. Bu azaldıkça ne yapağını şaşırmaktadır. Adalet yürüyüşüyle birlikte Türkiye'yi kucaklayan biz, insanları iteleyen AKP'dir. Hak, hukuk adalet diyenlere 'gel beraber yürüyelim" diyen biz, 'bizden olmayan teröristtir' diyen AKP'dir. Bugün gelinen noktanın özeti budur" dedi.



CHP İl Başkanı Güven, Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı şaşkınlıkla ve hayretle takip ettiklerini söyledi. Güven, şöyle konuştu:



"Sayın Erdoğan'ın, 20 Temmuz sivil darbesiyle ülkeyi içine sürüklediği kaos ortamında kendi dengesinin de iyice bozulduğunu görüyoruz. Kendisinin yarattığı hayaller dünyası ile, savcılara, hakimlere aba altından sopa göstererek, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef göstermesini, yaşadığı akıl tutulmasını hayretle takip ediyoruz. Ülke'de Anayasayı hiçe saydılar, demokrasiyi rafa kaldırdılar, adaleti yok ettiler, Hukuku kendilerine oyuncak yaptılar, kendilerine muhalif olan kim varsa yok etmeye çabaladılar. Şimdi de önlerindeki tek ve en güçlü engel olarak gördükleri, CHP'yi ve Genel Başkanımızı hedef aldılar. İyi ki, CHP'nin başında tehditlere boyun eğmeyen, doğru bildiğini söylemekten korkmayan, diktaya ve faşizme boyun eğmeyen bir Genel Başkanımız var. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tehditlerine pabuç bırakmayacağız. Erdoğan rejimi her türlü muhalefeti suç örgütü gibi tarif ederek siyaseti baskı altına alma çabasındadır. Geçmişte FETÖ ile iştirak halinde kumpas davalarını tezgahlayan Erdoğan iktidarının FETÖ ile yolları bugün ayrılmış görünse de aynı yöntemleri uygulamaya devam ettikleri, yeni kumpas girişimleri içinde oldukları görülmektedir."





