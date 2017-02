Balbay: Cumhurbaşkanı 'evet' diyenleri şiddete sevk ediyor

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, 'İktidarın tüm çabasına rağmen gerginliği tırmandırmayacağız. Sağduyu ve barış kazanacak. Halkımız risk almasın, 'Hayır' desin kâfi' diye konuştu

Kutuplaşıp, ayrışmak istemiyoruz

-CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'a göre, AKP teşkilatları ve üyeleri referandum gündeme geldiğinden bu yana saldırgan bir tutum sergiliyor. Balbay, bunun nedeninin Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın 'Hayır' oyu verecek olanları terör örgütleriyle aynı kefeye koyan açıklamalar yapmaları olduğunu söylüyor. Her ne olursa olsun barış ortamını bozacak, gerginliği tırmandıracak olaylardan uzak duracaklarını ve pozitif bir kampanya yürüteceklerini söyleyen Mustafa Balbay'ın açıklamaları şöyle: 'İktidar gün geçtikçe hepimizi şaşırtmaya devam ediyor. Normalde olması gereken, iktidarın ülkede huzuru tesis etmesi ve 'Bakın biz ülkeyi ne güzel yönetiyoruz' diyerek propaganda yapması. Ancak huzuru tesis etmeye çalışmak bir yana durmaksızın gerginliği tırmandırıyorlar. Şu anda muhalefet, ülkede vatandaşların kutuplaşmaması için gayret gösteriyor. Cumhurbaşkanı ve Başbakan 'Hayır' diyenleri terörist gibi göstererek, 'Evet' diyenleri şiddete sevk ediyor. İçinde bulunduğumuz ortam çok tehlikeli. Bir an önce söylem değiştirmeleri gerek. Kutuplaşma ve gerilimden oy devşirmek istiyorlar ama başarılı olurlarsa bu ne onlara ne de ülkemize bir şey kazandırır. Bu nedenler biz, çatışmadan ve ayrışmadan uzak duracağız. Pozitif bir kampanya yürüteceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Biz, 16 Nisan'da oy kullanacak olan seçmenleri neyi tercih ederlerse etsinler terörist olarak görmeyeceğiz. Barış ve sağduyu kazanacak. 'Hayır' safında bizimle birlikte yer alan ve ülkenin geleceği için elini taşın altına koymak isteyen değerli yurttaşlarımıza seslenmek istiyorum. Büyük bir baskı var. 'Hayır' kampanyası yürüten gençler sokakta Emniyet güçlerince müdahaleye uğruyor, televizyonda 'Hayır' diyen gözaltına alınıyor, ev ev gezen kadınlarımıza saldırılıyor. Lütfen oyuna gelmeyin. Sakin olun, risk almayın. Siz 'Hayır' deyin ve çevrenize neden onların tercihlerinin de bu yönde olması gerektiğini anlatın yeter. Biz kazanacağız.'Cumhuriyet Kadınları Derneği İzmir Şubesi Başkanı Zuhal Of'un görüşleri de Mustafa Balbay'ınkileri destekleyen nitelikte. Genel Kurul'un ardından derneklerinin 'Hayır' kampanyası yürütmek için sahaya ineceklerini söyleyen Of, "Türkiye'yi bölmek isteyenler, milleti kutuplaştırmak ister. Biz kutuplaşmak, ayrışmak istemiyoruz. Neden 'Hayır' demeleri gerektiğini bizi dinlemek isteyen vatandaşlarımıza anlatacağız. Dinlemek istemeyeni ise saygıyla selamlayıp yolumuza devam edeceğiz. Önümüze taş koymaya çalışsalar da Cumhuriyet'e sahip çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Yalnız gerginliğe yol açacak her türlü eylemden uzak durmalıyız. Sağduyulu davranmalıyız ve barış ortamının bozulmaması için çaba sarf etmeliyiz. 16 Nisan'da ne sonuç çıkarsa çıksın iktidar görevine devam edecek. Zaten bu sistem 'Evet' sonucu halinde 2019'da yürürlüğe girecek. O halde yangından mal kaçırır gibi Meclis'ten geçirdikleri bu değişiklik tasarısının referandum sürecinde saldırgan olmak neden? Biz, dikkatli olacağız ve ülkemizin için en iyi olanı herkese anlatacağız.'