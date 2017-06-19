Balbay'dan Erdoğan'a: Ege adalarındaki işgale bak!

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay Adalet Yürüyüşü ‘nün 5. gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi

Adalet Yürüyüşü'nün 5. gününde açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi. Erdoğan'ın Adalet Yürüyüşü için 'E-5 karayolu işgali' yorumunu değerlendiren Balbay, E-5'te işgalin olmadığını söyleyerek Erdoğan'a 'Ege adalarındaki işgale bak' cevabını verdi.



Tüm toplumu birleştirmesi, kucaklaması gereken iftarların Erdoğan'la sataşma, ayrıştırma meydanına dönüştüğünü vurgulayan Balbay şunları söyledi:



" Erdoğan değil Cumhurbaşkanı iktidar partisinin genel başkanı olarak bile girmemesi gereken polemiklerle uğraşıyor. Adalet arayışı için İstanbul'a yürümeyi E-5 karayolunun işgali olarak yorumluyor. E-5'te işgal yok adalet haykırışı var. Erdoğan işgal sorunu diye bir sorunu çözecekse Ege adalarındaki işgale baksın. İzmir, Aydın ve Manisa sınırları içindeki 18 adamız Yunanistan'ın işgali altında."



Balbay Milli Savunma Bakanlığı Eski Genel Sekreteri emekli Albay Ümit Yalım'ın bu konuyla ilgili aydınlatıcı bilgiler verdiğini söyledi. Balbay, "Sayın Yalım son değerlendirmesinde de birebir yaşadığı, araştırdığı gelişmeleri aktardı. Ege adlarındaki işgalin bize yönelik üsse dönüştüğünü söyledi. Verdiği bilgilere göre işgal altındaki Ege adalarında 6 bine yakın Yunanistan askeri var. Bu fiilen üs kurmaktır" dedi.



Balbay başta kendisi olmak üzere pek çok CHP milletvekilinin bu konuda soru önergesi verdiğini, ancak yanıtlanmadığını vurguladı.



Balbay, adalet yürüyüşünü değerlendirirken de şunları söyledi:



"Yürüyüş kolunun önünde hemen her yerinde katılanlarla konuşuyorum. Önemli bir bölümü herhangi bir parti mensubu değil. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşüne omuz vermek için katıldıklarını söylüyorlar. Bu yürüyüş bir toplumsal haykırışa dönüşüyor. Hedef İstanbul'a girerken milyonlar olmak."