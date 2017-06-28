Balbay'dan Kuş Cenneti sorusu: Otoyol mu geçecek?

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay Kuş Cenneti hakkında kamuoyunda yer alan “otoyol geçecek” iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Balbay Bakan Eroğlu’na, ‘Kuş Cenneti’nden otoyol mu geçecek? Kuş Cenneti cehenneme mi dönüyor? Geçtiğimiz günlerde ömrünü alana adamış Prof. Dr. Sayın Mehmet Sıkı’nın alana alınmaması bu olumsuzluklarınızı örtme çabası mıydı? Sayın Sıkı’dan ve kamuoyundan saklanacak hangi adımları attınız? Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nda hangi kanunlar geçerli?’ diye sordu.



Balbay, Bakan Eroğlu'na şöyle seslendi:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin içinde bulunduğu İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği (İZKUŞ) ile bakanlık arasındaki Kuş Cenneti’ne ilişkin protokolü yenilemeyerek yetkinin artık bakanlıkta olduğunu ilan ettiniz. Bu duruma İzmirli belediyelerin, çevre örgütlerinin, iş dünyası ve vatandaşlarla, siyasilerin gösterdiği büyük tepkiyi de görmezden geliyorsunuz. Buna hakkınız yok. Madem böyle bir karar aldınız, çıkıp İzmir kamuoyunu Kuş Cenneti’ne ilişkin şu plan/proje ve yatırım programımız var diyeceksiniz. İzmir sizin istediğiniz gibi “at koşturacağınız” bir il değil. Kimse bu ilin kazanımlarını istediği gibi harcayamaz. Kimse de İzmir’i bir “dedikodu kenti” durumuna sokamaz.”



Balbay basın yayın organlarında yer alan haberleri hatırlatarak şunları söyledi:

“Bakanlığın bu tutumu karşısında bazı basın yayın organlarında ve toplumda Kuş Cenneti’nden otoyol geçeceği haberleri yer almıştır. İzmir Körfez Geçiş Projesinin Kuş Cenneti’ndeki flamingoların yaşam alanlarını tehdit ettiği, uygulanacak projedeki altı şeritli yolun ve tren yolunun koruma altındaki binlerce hektarlık sulak alanı ve birinci derece doğal sit alanını yok edeceği iddiaları duyurulmaktadır. Bakanlık kamouyunda büyük endişe ve kaygıya neden olan bu proje sonucunda flamingo adasının ve flamingoların olumsuz etkilenmesi halinde hangi tedbirleri uygulayacak? Ayrıca bakanlık bu endişeleri gidermek için Kuş Cenneti’ne emek vermiş tüm taraflarla neden biraraya gelmiyor.”



Balbay Bakan Eroğlu’ndan şu sorularına yanıt istedi:



1. Basın yayın organlarında ve İzmir kamuoyunda dolaşan bu haberler doğru mu?

2. Bakanlık Kuş Cenneti hakkındaki plan/proje ve yatırım planlamasını neden kamuoyu ile paylaşmıyor? Bakanlık Kuş Cenneti üzerinde hangi çalışmaları yürütecek?

3. Bakanlığın İZKUŞ ile protokol yenilememesinin arkasındaki gerçek sebep nedir?

4. Kamouyunda büyük endişe ve kaygıya neden olan bu proje ile Kuş Cenneti zarara uğradığında sorumlu kim olacak? Flamingo adasının ve flamingoların olumsuz etkilenmesi halinde hangi tedbirler uygulanacak?

5. Bakanlık bu endişeleri gidermek için Kuş Cenneti’ne emek vermiş tüm taraflarla neden biraraya gelmiyor?

6. Bütün bu olumsuzluklar sürerken geçtiğimiz günlerde ömrünün 35 yılını bölgeye harcamış bir bilim insanı olan Sayın Prof. Dr. Mehmet Sıkı’nın alana girmek istemesi neden engellenmiştir?

7. Kuş Cenneti’nde bilim adamlarından ve kamuoyundan saklanacak adımlar mı atılmıştır?