Balbay: İzmir Limanı ipotek altına alınmıştır

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en önemli yük limanları arasında bulunan Alsancak Limanı’nın Varlık Fonu’na devredilmesini eleştirerek, “limanı büyütüp geliştirmek yerine rantını sömürüyorlar" dedi

Alsancak Limanı'nın Varlık Fonu'na devredilmesine CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'dan tepki geldi.



Balbay, Varlık Fonu’na devredilen limanın kent için çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak şöyle dedi:



“İzmir Limanı varlık fonu adı altında resmen ipotek altına alınmıştır. Hükümete buradan sesleniyorum, limanı Varlık Fonu’na devredeceğinize kan kaybeden Kruvaziyer turizmini canlandırın.”



Balbay AKP hükümetinin 2011 yılında Alsancak Limanı’nı 300 milyon dolarlık yatırımla 3 kat büyüteceği sözü verdiğini ama bunun hala gerçekleşmediğini hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti:



“Osmanlı İmparatorluğu döneminde İzmir ticarette İstanbul'un da önündeydi. 1890'da İzmir Limanı'nın rıhtımının tamamlanmasıyla Doğu Akdeniz'in 1'inci oldu ama siz şu anda 2011 yılında söz verdiğiniz yatırımı bile hala bitiremediniz. Kamu yatırımları yağma Hasan'ın böreği değildir."



