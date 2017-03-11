Balbay, köylülere neden 'hayır' denilmesi gerektiğini anlattı

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay, " referandum da hayır " kampanyasını Bergama'nın içinde ve dağ köylerinde sürdürüyor.

Balbay, devletin tek kişiye emanet edilmemesi gerektiğini bulunduğu ortamlardaki örneklerle anlatıyor. Kozak Yaylası Yukarıbey köyünde halı dokuma atölyesinde çalışan kadınlara hitap eden Balbay sordu:-Burada pek çok halı tezgahı var. Tüm halılar tek desen tek renk olsun deseler kabul eder misiniz?"Kadınlar toplu halde, "hayıııır" karşılığını verince Balbay,"devlet de öyledir. Tek kişiye teslim edilmez" diye konuştu.Buradan pazar yerine geçen Balbay şu soruyu yöneltti:-Bütün bu pazarda bir tek satıcı olacak, o da tek ürün satacak, deseler kabul eder misiniz?Pazarcılar toplu halde,"hayııır" karşılığı verince Balbay, “ülke yönetimi de öyledir. Tek kişinin tekelinde olmaz" dedi.Yolda traktörünü tamir eden bir çiftçi ile karşılaşan Balbay sordu:- Bu traktör tek tekerlekle gider mi?Çiftçi, "hayır gitmez" deyip şöyle devam etti:"Gitmez ama, ille de götüreceğiz diyorlar. Hatta tehdit ediyorlar. Hayır çok çıkarsa karışmayız gibi şeyler söylüyorlar. Böyle olmaz."Balbay da, "Mühür sende hiçbir şeyden korkma" dedi.Bergama'nın merkez çarşısında esnafı ziyaret eden Balbay, bir ayakkabı tamircisine sordu:- Ayakkabının teki bir işe yarar mı?Tamirci,"hayır yaramaz" deyince Balbay şunları söyledi:" Hah işte devlet de öyle. Sadece tek kişinin egemen olduğu bir yapı yürümez. 16 Nisan'da cumhuriyetin tüm kurumlarını altüst edecek bu dayatmaya hayır deyin."