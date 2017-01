Balbay, Ödemiş'teki sel baskınını Meclis'e taşıdı

CHP İzmir milletvekili Mustafa Ali Balbay, Küçük Menderes Ovası'nın can damarı Ödemiş'teki her yağış sonrası yaşanan sel baskınlarını Meclis gündemine taşıdı. Bölgedeki sorunun arazi toplulaştırması sonrası başladığına dikkat çeken Balbay, 'Üreticinin tarlaları neden göl oluyor. Üreticiyi mağdur eden projelerden ne zaman vazgeçeceksiniz' diye sordu.

CHP İzmir milletvekili Mustafa Ali Balbay önergesinde şunları söyledi: 'Ülkemizin diğer illerinde olduğu gibi İzmir'de de toplulaştırma projesi uygulamaları yapılmakta. İzmir'de bu projelerin kimlere hangi şartlarda verildiği ve nerelerde uygulandığı açıklanmalı. Ayrıca proje uygulama safhasında yerindelik çalışmaları yapılıyor mu? Bu sonuçlar neler kamuoyu ile paylaşılmalı. Son olarak Küçük Menderes Sulama Projesi kapsamında gerçekleştirilen arazi toplulaştırması Ödemiş, Kaymakçı Mahallesi ve çevresinde uygulanmıştır. Ancak buradaki uygulama sonrası ise ayrı bir sorun yaşanmaktadır. Her yağış sonrası üreticiye ait tarlalar su altında kalmakta. Mahallede üreticilik yapan binin üzerindeki çiftçimize ait tarlalarda göletler oluşmakta. Yürütülen çalışma ile yol kotlarında yükseltmeler yapılmış, var olan su tahliye kanalı ve dereleri iptal edilmiştir. Üreticimize bu mağduriyeti yaşatan yüklenici firma kim?'



Balbay, toplulaştırma projesinin denetim ve teslimini kimin yaptığını ve üreticilerin neden muhatap bulamadığını sorduğu önergesinde, 'Projenin uygulayıcıları üreticilerimize çok daha düzgün yollar yapılacağını söylemişlerdir. Fakat gerçek öyle olmamıştır. Gerçek suyollarının, akış yönünün ve dere yatağının değiştiğidir. Yaşanan olay, sözlerin tutulmadığını ve üreticinin tarlasına dahi giremediğini göstermiştir. Üretici mağdur edilmiştir. Uzun süre su birikintisi altında kalan tarlalardaki ekili arpa, buğday, bezelye, bakla ve şalgam gibi ürünler çürümekte. Bu zarar ve ziyanı kim nasıl karşılayacak?' dedi.



Balbay, Başbakan Yıldırım'dan şu sorularına yanıt istedi:



1. İzmir ilimizde hangi ilçelerde toplulaştırma projesi uygulanmaktadır? Uygulaması biten ve devam eden projeler nelerdir? Toplulaştırma projelerini hangi firmalar, hangi koşullarla uygulamaktadır? Proje hazırlık safhasında yerinde inceleme/değerlendirme yapılmakta mıdır? Her proje için sonuçlar ayrı ayrı nasıldır?

2. Toplulaştırma projesi tamamlandıktan sonra Ödemiş, Kaymakçı Mahallesi'nde her yağış sonrası tarlalar neden su altında kalıyor? Çalışma esnasında dere yatakları ve su kanallarının terazisiz açıldığı iddiaları doğru mudur? Suyun akış yönünün değiştirildiği doğru mudur?

3. Kaymakçı Mahallesi ve çevresinde üreticimize bu mağduriyeti yaşatan yüklenici firma kimdir? Hangi şartlarda bu proje verilmiştir? Her yağışta mağdur olan üreticilerimizin zarar/ziyanı için hangi tedbirleri alacaksınız?

4. Ödemiş, Kaymakçı Mahallesi'nde uygulanan projenin denetim ve teslimini kim yapmıştır? Üreticiler mağduriyetlerinin giderilmesi için neden muhatap bulamıyorlar?