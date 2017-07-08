Balbay, yürüyüşe katılanların evlerine konuk oldu

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a gerçekleştirdiği 'Adalet Yürüyüşü'ne katılanların evlerine konuk oldu. Balbay, "Her yürüyüş, iz bırakır. Bu yürüyüşte yoldaşlığı, kalıcı dostluklara dönüştü" dedi

'Adalet Yürüyüşü' katılımcılarının evlerine misafir olan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, yürüyüşün özellikle Bolu'dan sonraki bölümünün yol koşullarına göre belirlendiğini söyledi.



CHP'li Balbay, "Yürüyüşe içinden geçtiğimiz yerleşim yerlerinden de büyük katılım oldu. Onlar, bize ev sahipliği yapmak için adeta çırpındı. Birçoğu gece bizde kalın önerisinde bulundu. Biz de 'Tamam' deyip, konuk olduk. İnanılmaz dostluklar edindik. Derince'de evine konuk olduğumuz Nezihe Hanım ertesi gün de bize eşlik ederken, gece geri dönün sabah yetişirsiniz diye ısrar etti. Körfez ilçesindeyse evin en büyüğü 106 yaşındaki Gülsüm Fırıncı'ydı" diye konuştu.





'Adalet Yürüyüşü' sırasında, Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde, evine misafir oldukları 106 yaşındaki Gülsüm Fırıncı'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncesini de yaşadığını anlatan CHP'li Balbay, şunları söyledi:



"Gülsüm Ana, yürüyüşü izlemek için evinden çıkıp bir köprü üstüne gitmiş. Bize başarılar diledi. Bu sefer işi sağlam tutun, dedi. İleride Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş dostluklarına 15'er dakika uğrayarak gitsek 2 günümüzü alır. Bu yürüyüş; hak, hukuk, adalet, demokrasi mücadelesi verenleri buluşturdu, kaynaştırdı"