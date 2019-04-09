Balçova'da Fatma Çalkaya dönemi resmen başladı

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, mazbatasını alarak görevine başladı. Duygulu anların yaşandığı devir teslim töreninde görevini devreden Mehmet Ali Çalkaya, "Cumhuriyet'in 100. Yılı'nı kapsayan bu dönemde Cumhuriyet'e değer veren vatandaşlar seçimde gerekeni yapmıştır" derken, Fatma Çalkaya da adaletten ayrılmadan Balçova halkına hizmet edeceğinin sözünü verdi.

Seçimlerden sonra en çok merak edilen devir teslim törenlerinden birisi Balçova'da gerçekleştirildi. Adaylığı antidemokratik bir şekilde kabul edilmeyen Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'dan sonra CHP tarafından aday gösterilen Fatma Çalkaya, yüzde 67 oy alarak belediye başkanı seçildi. İlçe seçim kurulunda yapılan törenle mazbatasını alan Fatma Çalkaya ve belediye meclis üyeleri daha sonra Balçova Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Belediyeye geçen Fatma Çalkaya'yı eski başkan Mehmet Ali Çalkaya ve coşkulu bir kalabalık karşıladı. Devir teslim töreninde Mehmet Ali Çalkaya "Bugün bu ülkede hala rahat yaşayabiliyorsak bu Cumhuriyet sayesindedir. 2019 seçimleri de bu açıdan ayrıca önemli. Çünkü Cumhuriyet'in 100. Yıl dönümü bu dönemde 2023 yılında yaşanacak. İktidar bu seçimlerde bütün önemli şehirleri kaybetti. Milletimiz Cumhuriyet'e ve Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği değerlere bağlılığını seçimlerde gösterdi. Cumhuriyet öncelikle kadınlara çok önem verdi. Balçova halkı da seçimlerde bir kadın belediye başkanı seçerek Cumhuriyet'e olan hassasiyetini gösterdi. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Adaletin temsili

Fatma Çalkaya'ya üzerinde 'Hak, Hukuk ve Adalet her zaman yol göstericiniz olsun' yazılı bir Adalet heykeli veren Mehmet Ali Çalkaya "Adalet bütün dünyada bir kadın heykeli tarafından temsil edilir. Yeni başkanımızın da adaletten ayrılmadan hizmet dağıtacağına eminim. Bugün ülkemizde yaşanan adaletsizliklere inat onlar adaletle Balçova Halkı'na hizmet edecekler" dedi.

Balçova'da 15 yıldır başarıyla ve dürüst bir şekilde yürütülen insan odaklı belediyecilik hizmetleri sürdüreceğini ifade eden Fatma Çalkaya ise "Balçova halkına, meclis üyesi arkadaşlarıma ve benimle birlikte bu yolda mücadele eden Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti ilçe örgütlerine yürekten teşekkür ediyorum. Biz başkanımızdan aldığımız hizmet bayrağını daha ileriye taşımak için bu yola girdik. Bize gösterilen bu güveni boşa çıkarmayacağız ve var gücümüzle Balçova Halkına hizmet edeceğiz. Balçova'da kimsenin aç ve açıkta olmayacağı, eğitime, engellilere ve kadınlara verilen hizmetler büyüyerek devam edecek. Bugünden itibaren CHP rozetini çıkararak 80 bin Balçovalıya hizmet edeceğim. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden hiç ayrılmayacağım" dedi.

Küllerinden yeniden doğacak

Törenin sonunda Mehmet Ali Çalkaya'ya el yapımı bir Zümrüdü Anka tablosu hediye ederek "Her sonun aynı zamanda yeni bir başlangıç olduğuna inanıyorum. Bunu en iyi temsil eden de yandıktan sonra küllerinden yeniden doğan Zümrüdü Anka Kuşu'dur. Sonsuzluğun ve bilgeliğin simgesidir. Mehmet Ali Başkanım bu ülkenin güzel geleceği için her zaman mücadele edecektir. Kendisine bu mücadelesinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

Fatma Çalkaya kimdir?

4 Mart 1968'de, Denizli'de doğan Fatma Çalkaya, orta öğretimini Almanya'da tamamaladıktan sonra, lise öğretimini Aydın'ın Söme ilçesinde devam ettirdi. Uzun yıllar boyunca Kuşadası'nda turizm sektöründe çalışan ve yöneticilik yapan Fatma Çalkaya, eski Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya ile evli. Çalkaya çiftinin iki de çocuğu var. 26 yıldır Balçova'da ikamet eden Fatma Çalkaya, 15 yıldır aktif siyasetin içinde yer alan bir Cumhuriyet Halk Partisi üyesi. Fatma Çalkaya'nın, Balçova Üretici Kadın Kooperatifi'nde de üyeliği bulunuyor.