Balçova'ya eş formülü

Mevcut Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığının YSK tarafından düşürülmesinin ardından CHP için yeni aday belirleme süreci başladı. Adaylık için Çalkaya'nın eşi Fatma Güçlü Çalkaya'nın adı öne çıkıyor.

Haber Ekspres - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yapılan itirazı değerlendirerek CHP'nin Balçova Belediye Başkan Adayı ve mevcut başkan Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığının düşürülmesine karar vermesi üzerine, yeni aday belirleme çalışmaları başladı. Genel Merkez'in karar vermesi ve en geç 2 Mart, saat 17.00'ye kadar adaylık için belirlenen ismin İlçe Seçim Kurulu'na bildirilmesi bekleniyor.

Balçova Belediye Başkan Aday Adayı olarak CHP'ye başvuru yapan isimler, Çalkaya'ya yapılanın haksızlık olduğunun altının çizildiği bir açıklama yaparak, yeni adayın aday adayları arasından seçilmesi gerektiğini ifade eden bir açıklama yaptılar. CHP Genel Merkezi'nden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yok. Ancak en çok üzerinde durulan isim, Mehmet Ali Çalkaya'nın eşi Fatma Güçlü Çalkaya.

Çalkaya'nın adaylığının engellenmesini tüm CHP'liler net şekilde kınıyor ve "haksızlık" olarak nitelendiriyor. Dolayısıyla Mehmet ali Çalkaya'nın üretilen "eş formülü" ile kendisi olamasa da eşiyle birlikte Balçova Belediyesi'ndeki etkinliğini sürdürmesine parti içindeki birçok isim sıcak bakıyor. Mehmet Ali Çalkaya'nın seçim çalışmasını eşiyle birlikte gerçekleştirerek ve eşi adına oy isteyerek yapması durumunda, Balçovalıların başkan tercihini Cumhur İttifakı'nın adayından yana kullanması oldukça düşük ihtimal.

CHP Genel Merkezi'nde istişareler sürüyor.