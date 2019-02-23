Balçova’yı karıştıran iddia: Mehmet Ali Çalkaya’nın adaylığı düşürüldü

CHP tarafından yeniden aday gösterilen Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya’nın adaylığının Cumhurbaşkanı’na hakaret davasından aldığı ceza nedeniyle düşürüldüğü iddia edildi.

Balçova’yı karıştıran iddia: Mehmet Ali Çalkaya’nın adaylığı düşürüldü
23 Şubat 2019 Cumartesi 13:42

Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Çalkaya hakkında daha önce açılan ve mahkûmiyet ile sonuçlanan Cumhurbaşkanı’na hakaret davası nedeniyle, Çalkaya’nın 31 Mart seçimlerinde yeniden Balçova Belediye Başkan Adayı olamayacağı öne sürüldü.

CHP’den ya da Mehmet Ali Çalkaya’dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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