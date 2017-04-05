Başbakan açıkladı: Çiğli-Narlıdere arası 6 dakika olacak

Başbakan Yıldırım İzmir'de peş peşe büyük projelerin müjdelerini verdi. Ankara-İzmir arasına hızlı tren yapacaklarını ve ulaşımın 3,5 saate düşeceğini dile getiren Yıldırım, "İzmir'in Marmarayı'nı, tüp geçdini bu sene içinde ihaleye çıkıyoruz. İzmir'e gerdanlık takacağız. Çiğli'den Narlıdere'ye 6 dakikada geçeceğiz" dedi.
Başbakan Yıldırım İzmir'de temel atma ve toplu açılış törenlerine katıldı. Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu projesinin temal atma törenine katılan Yıldırım, burada hızlı tren müjdesi verdi. daha sonra ise 101 dev eserin toplu açılış törenine katılan Yıldırım, tüp geçit ihalesine çıkalacağını açıkladı.
MENEMEN - ALİAĞA - ÇANDARLI OTOYOLUNUN TEMELİNİ ATTI
Başbakan Binali Yıldırım Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu projesi temel atma törenine katıldı. Yıldırım, güzel İzmir'e büyük bir hizmet için geldiğini söyledi. Daha önce İzmir Çevreyolunu Harmandalı'na, oradan Koyundere'ye 10 kilometrelik otoyolu uzattıkların anlatan Yıldırım, Çiğli'deki trafiği rahatlattıklarını, ondan sonra da Menemen'e doğru 6 kilometrelik kısma başladıklarını, o kısmın da devam ettiğini söyledi. Başbakan Yıldırım, temeli atılacak otoyolun Çandarlı Kuzey Ege Limanına kadar gideceğini, toplam uzunluğunun 76 kilometre olduğuna işaret ederek, "Bedeli ne kadar? 1,5 milyar. Güzel İzmir için helal olsun. Şimdi ilk olarak Menemen - Aliağa - Çandarlı otoyolunun temelini atıyoruz bugün." ifadelerini kullandı. "Yolların kralı Binali Yıldırım" tezahüratları üzerine Yıldırım, "Yolların kuralını unutmayalım. Kaymak gibi yollar yapıyoruz, gaza dibine kadar basmak yok. Kurallara riayet edeceğiz." diye konuştu.
3,5 MİLYAR YATIRIM İZMİR'E HELALİ HOŞ OLSUN
İzmir'de bu programın ardından Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın tamamladığı toplam değeri 1 milyar 800 milyon lira olan 101 projenin açılışını yapacaklarını, ardından da Karabağlar'da muhteşem bir kentsel dönüşüm projesinin temelinin atacaklarını anlatan Yıldırım, şöyle devam etti: "Bir günde 3 tane iş. Bunların toplam tutarı 4 milyara yaklaşıyor. 3,5 milyar. İzmir için helali hoş olun. Güzel İzmir bunu hak ediyor. İktidara geldiğimiz ilk günden bu tarafa ulaştırmaya, haberleşemeye 14 yılda yaptığımız yatırımın tutarı 320 milyar lira. Türkiye'yi doğudan batıya, kuzeyden güneye bölünmüş yollarla donattık. Yolları böldük gönülleri birleştirdik, milleti birleştirdik. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz. Şu ay yıldızlı bayrağı indirtmeyiz, ezanları dindirtmeyiz. AK Parti iktidarı olarak göreve başladığımızda Türkiye'de 80 yılda 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. 14 yılda 19 bin 500 kilometre bölünmüş yol yaptık. İşte laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyma. Sadece 6 il bölünmüş yol ile birbirine bağlıydı, şu anda 76 il. AK Parti farkı, hizmetin farkı bu."
Dünya'da yaprak kıpırdamazken, hiç bir proje yapılmazken dünyanın en geniş köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve dünyanın en büyük 3. köprüsü Osmangazi Köprüsü yaptıklarını aktaran Yıldırım, şu değerlendirmeyi yaptı: "Osmangazi Köprüsü ne için? İzmit körfezini geçiyor, Bursa üzerinden İzmir'e geliyor. İzmir otoyolunun İstanbul'la bağlantısı. İzmir - İstanbul otoyolu tüm hızıyla devama ediyor. Bursa'ya kadar gitti. Bursa İstanbul 45 dakika. Buradan da 26 kilometre Manisa'ya doğru yaptık. Bornova'dan Kemalpaşa'ya kadar Türkiye'nin en uzun 2. viyadüğünü yaptık. Şimdi adım adım Manisa, Balıkesir, Bursa ver elini istanbul. 2018'de benim İzmirli kardeşim Menemen, Çiğli'den, Bornova'dan arabasına binecek, 2 saat 50 dakikada İstanbul'un merkezinde. Var mı böyle bir şey? Medeniyet demek hizmet demek, yol demek. Atatürk'ün arkasında saklanarak boş laflarla bu işler olmuyor. Asıl olan Atatürk'ün gösterdiği hedefe muassır medeniyetler seviyesine Türkiye'yi taşımaktır."
İZMİR HAİNLERİ BİLİR
İzmir'in Kurtuluş Savaşı'ndaki rolüne dikkati çekerek düşmanı denize döktüğünü hatırlatan Yıldırım, "Ama bir densiz çıkmış diyor ki, 'evet verenleri denize dökeceğiz'. İzmir hainleri bilir. Hainlere ne yapacağını da bilir. İzmir bayrağına sahip çıkar, devletine sahip çıkar. Teröre, onun taşeronlarına, iç ve dış destekçilerine gereken cevabı demokrasinin beşiği, Adnan Menderes'in şehri İzmir 16 Nisan'da en güzel cevabı verecek mi?" ifadelerini kullandı.
ANKARA İZMİR ARASINA HIZLI TREN
Binali Yıldırım, İzmir'in hep kendileriyle yürüdüğünü, kendilerinin de İzmir'le yürüdüğünü belirterek, şunları kaydetti: "Biz İzmir'e güveniyoruz. Güzel İzmir'e ne gerekiyorsa bugüne kadar yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. İzmir'e geldiğimizde bir şey söyledik. Dedik ki siyaset ancak hizmet için vardır. Arkasında milete hizmet yoksa varsın olmasın o siyaset. Bizim siyasetle ne işimiz var millete bir faydamız yoksa. Şimdi bakın 2008'den beri dünyada kriz var ama bu krizde Türkiye, dünyanın en büyük projelerini yapıyor, Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Osmangazi Köprüsü'nü, dünyanın en büyük havalimanını yapıyor. Ankara-Konya, Ankara-İstanbul hızlı trenini yapıyoruz. Süratle Ankara-İzmir hızlı treni yapılıyor. Afyon ve Uşak'tan hızlı trenin sesi geliyor. Yetmedi Çanakkale'ye dünyanın en uzun köprüsünü yapıyoruz. Biz bunları yaparken birileri de hasedinden neredeyse çatlayacaklar. Haset etme çalış senin de olsun, kıskanma çalış senin de olsun."
10 BİNDEN FAZLA KİŞİYE İŞ
"Çandarlı Limanı projesi bittiğinde 10 binden fazla İzmirli oradan ekmek yiyecek" diyen Yıldırım,"Bu yol da oraya gidiyor. 1,5 milyarlık bu projeye cepten devletin kasasından para vermiyoruz. Yap-İşlet-Devlet modeliyle yapılıyor" ifadesini kullandı.