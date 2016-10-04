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    • Başbakan açıkladı: Tam gün eğitim geliyor

    Orta Vadeli Programı açıklayan Başbakan Binali Yıldırım, 2019 yılının sonuna kadar ikili eğitimin sona ereceğini ve tam gün eğitim yapılacağını söyledi

    04 Ekim 2016 Salı 11:29
    Başbakan açıkladı: Tam gün eğitim geliyor
    Başbakan Binali Yıldırım yaptığı açıklamada, "Öğrencilere kötü haber. Yarım gün okuyacaklardı tam gün okuyacaklar. 2019'un sonuna kadar bunu yapacağız" dedi.

    OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ZORUNLU HALE GELİYOR

    Yıldırım, "Önümüzdeki dönemde okul öncesi eğitimi zorunlu hale getireceğiz' diye konuştu.

    Yıldırım, "Millet, Türkiye'de yabancı dil bilme oranı yüksek sanıyor. Öyle değil. 4+4+4 sisteminde 5. yılda yabancı dil zorunlu hale gelecek" dedi.

    "YEMEKLERİNİ YİYİP DEVAM EDECEKLER"

    Başbakan Binali Yıldırım, bir gazetecinin sorusu üzerine tam gün eğitimle ilgili şu açıklamayı yaptı:

    "Tek tip değil, başka şey anlaşılabilir. Tam zamanlı eğitim. Yani öğlenciler, sabahçılar diye bir şey vardı ya. Hem sabahçıyım hem öğlenciyim. Öğlenleyin okulda olacaklar, yemeklerini yiyip aynen çalışanlar gibi. Nasıl işe gidiyorsun, sabah gidip akşam geliyorsun. Okula da sabah gidip akşam geliyorsun.'
    Anahtar Kelimeler: Binali Yıldırım, Tam Gün Eğitim, Eğitim Sistemi

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