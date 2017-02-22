Başbakan'dan bozkurt işareti açıklaması

Başbakan Yıldırım AK Parti grup toplantısında yaptığı bozkurt işaretiyle ilgili açıklamada bulundu. Yıldırım, "80 milyonu kucaklıyoruz, tek istisna terör örgütleri" dedi.Başbakan Binali Yıldırım televizyonların temsilcileriyle Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Görüşmede konuşulanları televizyonların temsilcileri anlattı.
Başbakan Yıldırım, AK Parti grup toplantısında yaptığı bozkurt işaretiyle ilgili olarak "80 milyonu kucaklıyoruz, tek istisna terör örgütleri" dedi.
İşte Başbakan'ın açıklamasından satır başları:
- İlk muhtıra bize 8 Ocak 2003 te verildi. Bu 27 Nisan bildirisinden daha ağırdı.
- 15 yıllık iktidarımız vesayetle mücadele ile geçti. Şeytan taşlamaktan vakit buldukça iş yaptık, hizmet ettik
- ABD'nin bölgede istikrarın kalıcı olması için daha fazla etkin olması lazım.
- Bylock ile ilgili MİT ten bilgi istedim. Vekil, bakan, siyasetçi ne varsa getirin dedim. Getirdiler birşey yok.
- ABDnin Gülen'i teslim etmeyip başka bir ülkeye göndermesi dahi, Türk kamuoyundaki ABD algısını değiştirir.
- Evet de hayır da çıksa ülke bölünmez