Başbakan'dan cinsel istismar açıklaması: Tecavüze af değil!

Meclis'te olay yaratan cinsel istismar düzenlemesi ile ilgili bir açıklama da Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi

Meclis'te görüşmesi yapılan cinsel istismar düzenlemesi büyük tepki ile karşılandı. Konuyla ilgili bir açıklama da Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, yaşı tutmayan erken yaşta evlenenlerin ve çocukları olanların daha sonra babalarının hapse girdiğini söyledi. çocuğun daha sonra anne ile yalnız kaldığını belirten Yıldırım, bu durumda 3 bin ailenin olduğunu tespit ettiklerini söyledi.



Bunun bir tecavüze af olmadığını belirten Yıldırım, amaçlarının bu mağduriyeti gidermek olduğunu açıkladı.



Çalışmanın bir seferliğine yapılacağını belirten Yıldırım, seçim döneminde bu sorunun her partinin önüne sorun olarak geldiğini söyledi. Diğer partilerin de bu sorunu çözmek için söz verdiğini belirten Yıldırım, CHP'yi ise bu durumu ucuz bir istismar aracı olarak kullanmakla suçladı.



Tecavüze en ağır cezayı Ak partinin getirdiğini iddia eden Yıldırım, 2007 yılında 8 yıl, 2014 yılında da 16 yıl ceza getirildiğini açıkladı.



Bundan sonra bu şekilde yapılacak evlenmelere kesinlikle müsade edilmeyeceğini belirten Yıldırım, bunun bir seferliğe mahsus olduğunu ve 3 bin ailenin mağduriyetini gidermek istediklerini belirtti.





DOLARDAKİ YÜKSELİŞ



Dolardaki yükselişle ilgili de açıklama yapan Yıldırım, ekonomik kurul toplantısı yapacaklarını söyledi. ABD'deki seçimler sonrasında dünya ekonomilerinde bir hareketliliğin olduğunu belirten Yıldırım, "Dolardaki artış da dahil olmak üzere, bu konuları değerlendireceğiz. Pek çok ülkenin ekonomik göstergelerinden çok daha iyi durumdayız. Ama tedbirsiz olmamızı bu şartlar gerektirmiyor." şeklinde konuştu.





