Başbakan'dan ekonomi yorumu: Vatandaşlarımız serin kanlı olsun

Başbakan Binali Yıldırım, küresel ekonomideki hareketliliğin, petrol üretimine kısıtlama kararından sonra yeni bir boyut kazandığını belirterek, "Vatandaşlarımız serin kanlı olsun, sakin olsun. Bunların hepsi gelip, geçecek. İnşallah 2017 bu yıla göre çok daha iyi olacak. Biz hesaplarımızı, bütçemizi buna göre yaptık" dedi

Başbakan Yıldırım, KOBİ'ler İçin Nefes Kredisi Lansmanı'na katıldı. Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen 'TOBB Nefes Kredisi' imza töreninde Başbakan Yıldırım'ın yanı sıra Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ve Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş de yer aldı.



TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu iş birliğiyle ortaya çıkan nefes kredisinin lansmanında konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Cumhurbaşkanı'mız ile Başbakan'ımızın başlattığı kredi faizlerini düşürme politikasına özel sektör olarak biz de katkı sağlamış olduk. KOBİ'lere 5 milyar lira kredi sağlayacak nefes kredisi ortaya çıktı. Nefes kredisiyle KOBİ'lere yüzde 15-18 olan faizi, yıllık yüzde 9.90'a aylık da 0.83 faizle 1 yıl vadeli kredi sağlayacağız. 3 ay içerisinde maksimum yaklaşık 80 bin KOBİ'mizin derdine derman olacağız. KOBİ'lerimizi faizin altında ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.





GÜMRÜK BAKANI TÜFENKCİ: EKONOMİMİZ SAĞLAM DURUŞUNU DEVAM ETTİRİYOR



Törende konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci ise piyasada oluşan dalgalanmaların yakından takip edildiğini belirterek, "Birlik ve beraberlik içerisinde daha çok üreteceğiz. İç ve dışta oluşturulmaya çalışılan ekonomik dedikodulara rağmen, ekonomimiz sağlam duruşunu devam ettiriyor. Piyasalarda gelişenleri yakından takip ediyoruz. Piyasada oluşan dalgalanmaları yakından izliyoruz. Yakaladığımız istikrarla beraber daha çok üretip, daha çok satacağız. İhracat odaklı, yüksek teknoloji ürünlerle üreterek, büyümemizi reel sektörle beraber sağlayacağız" diye konuştu.





BAŞBAKAN YILDIRIM: EKONOMİMİZİ AYAKTA TUTAN KOBİ'LER



İmza töreni öncesinde nefes kredisine ilişkin değerlendirmede bulunan Başbakan Yıldırım, Türkiye ekonomisinin güçlü temellere dayandığını vurguladı. KOBİ'lere gereken desteğin verilmesi gerektiğini belirten Yıldırım, "Olay net. Ekonomimizi ayakta tutan kesim KOBİ'ler. Ekonomiyi ayakta tutan önemli bir sektörden bahsediyoruz. Bu sektörün bugünlerde yaşadığımız dövizdeki dalgalanmaları, küresel piyasalardaki hareketliliği de dikkate aldığımızda öncelikli olarak desteklenmesi gerekiyor. Onların beklediği nefesi, desteği vermemiz gerekiyor" dedi.





"HAREKETLİLİK, PETROL ÜRETİMİNE KISITLAMA KARARINDAN SONRA YENİ BOYUT KAZANDI"



OPEC'in petrol üretimini kısıtlama kararına değinen Yıldırım, "Bugünlerde yaşadığımız küresel ekonomideki hareketlilik, petrol üretimine kısıtlama kararından sonra yeni bir boyut kazandırdı. Bütün bunları yakın bir şekilde hükümet olarak takip ediyoruz. Bugün Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nu toplayacağım. Son durum değerlendirmelerini yapıp, tekrar alınması gereken kararları vatandaşlarımızla paylaşacağız" açıklamasında bulundu.





"VATANDAŞLARIMIZ SAKİN OLSUN, HEPSİ GELİP GEÇECEK"



ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinin piyasaya olumsuz etkisinin geçici olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu: "Türkiye ekonomisi güçlü temellere dayanıyor. Finans sektörümüz güçlüdür. Firmalarımızın kabiliyetleri aynı şekilde güçlüdür. Bizim bu küresel şartları dikkate alarak bu süreçten en az etkilenmemiz için gereken tedbirleri gecikmeden alıyoruz. Şunun bilinmesinde fayda var. Türkiye bugünkü yaşadığımız şartların daha ağır şartlarını geçmişte en az 4-5 sefer yaşadı. Amerikan seçimlerinden sonra başlayan bu sürecin dünyadaki özellikle gelişmekte olan ülkelerin tamamında bir olumsuz etkileri oldu. Bu etkilerin geçici olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımız serin kanlı olsun, sakin olsun. Bunların hepsi gelip, geçecek. İnşallah 2017 bu yıla göre çok daha iyi olacak. Biz hesaplarımızı, bütçemizi buna göre yaptık"