Başbakan'dan Kürdistan bayrağı açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Grup Toplantısı'nda Kürdistan bayrağı eleştirilerine yanıt verdi

Başbakan Binali Yıldırım , AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Başbakan Yıldırım, konuşmasında Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani 'nin İstanbul Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne gelişi sırasında kapının önündeki direğe çekilen Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayrağı ile ilgili eleştirilere yanıt verdi.



Hiçbir terör örgütü ile yan yana olmayız



Kredi işlemi başlıyor



Yabancılara KDV yok



28 Şubat açıklaması



Mesele millet meselesi

İşte Başbakan Yıldırım’ın konuşmasından satır başları:Irak anayasasına göre kuzey Kürdistan bölgesel yönetimi özerk bir yapıdır. Parlamentosu, başbakanı, bakanları, ayrı bayrağı vardır. Ve dünyada da bu şekilde tanınır. Sanki yeni bir uygulamaymış gibi bunu gündeme getirmenin iyi niyetle izahı mümkün değildir. Türkiye Irak’ın toprak bütünlüğüne sonuna kadar saygı duyar. Bizim bunun dışında başkaca bir diplomatik teamül geliştirmek, yeni usuller ortaya koymak gibi bir uygulamamız olmadı olamaz.Baştan beri söylüyoruz Kürt kardeşlerimiz ile bizim bir sorunumuz yoktur. Teröre bulaşmamış Kürtler bizim kardeşlerimizdir. Ülkemizdeki Kürt kökenli kardeşlerimiz de bizim başımızın tacıdır. Kürtlüğü ile bu vatandaşlarımız ne kadar iftihar etse o kadar yeridir.Ama şunu da unutmayalım PKK’nın Kürtleri temsil etmesi iddiası da koca bir yalandır. Problem Kürt kökenli vatandaşlarımızın hayatını dar eden, geleceğini yok eden terör örgütü PKK’nın ta kendisidir.Bu terörle mücadelede amacımız da orada yaşanan Kürt kökenli vatandaşlarımızı bu terör örgütünün belasından kurtarmaktır.DEAŞ’ın Rakka’dan çıkarılması konusunda ABD ve koalisyon ile görüşmeler devam ediyor. Bu konuda verilmiş bir kararımız henüz yoktur.Ama verilmiş bir kararımız var. Rakka operasyonunda PKK’nın eşiti konumunda YPG PYD gibi örgütler destek amacıyla kullanılırsa biz bu operasyonlarda olmayız.Hiçbir terör örgütüyle biz yan yana olamayız. ABD’ye söylediğimi çok açı ve nettir. Bir terör örgütünü yok etmek için bir başka örgütü kullanırsanız daha sonra o örgütü yok etmek için ne yapacaksınız?KOSGEB aracılığı ile küçük ve orta ölçekli işletmelere gerekli şartları sağlamaları halinde kredi vereceğimizi duyurmuştuk. Bu bağlamda başvuran 460 bin 167 işletmeye bu krediyi verme kararı aldık. KOSGEB şartları sağlayan bu kadar işletmeye kredi verecek. Kredi verme işlemi bugün başlıyor.Ödemeler işletmenin yıllık cirosuna 20 bin ile 50 bin arasında değişiyor. İlk yıl ödeme yok. Geri kalan 2 yılda faiz yok. Aldığın parayı ödüyorsun eşit taksitlerle.Yabancılar ve gurbetçiler Türkiye’den ev almaları halinde KDV ödemeyecekler. Ancak bunu kötü niyetli kullanıp ticarete dökerlerse, alınmayan KDV onlardan alınacak. Ocak ayında konut satışları önceki yıla göre yüzde 13 artış gösterdi.Bir referanduma gidiyoruz diye her şeyi bırakıp işi gücü rafa kaldıramayız. Kalkınma projelerimiz devam ediyor. 23 ili kapsayan özel bir kalkınma planı ile ekonomiye can vatandaşa iş aş sağlayan cazibe merkezleri programının da başlattık. Bugüne kadar 25 milyar liralık bu bölgelere yatırım için müracaat geldi. Dün itibarıyla bu müracaatlar doldu. Bundan sonra yatırım yerleri tahsis edilecek.Bundan böyle limanlarda alınan ücretler 60 TL’nin üzerine çıkamayacak. Böylece yıllık bu tip kalemlerden 75 milyon TL ihracatçının cebinde kalacak.Bazıları isim koyuyor post modern darbe. Vatandaşa dürüst olun. Bal gibi darbe girişimi. Şu karar bakın, rejim tehlikede olduğu için imam hatiplerin ortaokul kısmı kapatılsın. Başörtüsü yasaklansın. Medya kontrol altına alındı partiler kapatılsın tam bir sıkıyönetim tesis edildi. Ülke büyük bir hızla 2001 krizine doğru sürüklendi.15 Temmuz’da da millet iradesine darbe vurmak isteyenler 28 şubatı planlarla aynı hedefteler. Tek fark vardır 28 Şubatçılar başarılı olmuş, 15 Temmuz’dakilerde tuş olmuştur. Halkın gücü tankın gücünü yenmiştir. Bir hükümet iş yaparken bazı gruplar rejim tehlikede diye çığırtkanlık yapıyorsa bilin ki millete yapılan hizmetten rahatsız oluyorlardır.Efendim neymiş 50 milletvekilinin masrafı çok olurmuş. Merak etme Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi senin dönemindeki SSK gibi yönetmiyoruz.Yeni anayasa ile meclisin hiçbir yetkisi kısıtlanmıyor. Aksine Meclis daha da güçleniyor. OECD bir rapor yayınladı hasta başı yatak sayısı bakımından ABD’nin 4 katı, Avrupa’nın 3 katı ilerisindeyiz. İşte Türkiye bu hale geldi. AK Parti ile geldi.Evet cumhurbaşkanı tek adam olacak doğru ve onu millet seçecek. Meclis de millet adına denetleyecek. Buradan CHP, MHP, HDP ve bütün partilere gönül veren vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Mesele sen ben meselesi değil mesele millet meselesi. O yüzden 16 Nisan’da kararınız net oyunuz evet olsun. Bu arada 2018 yılının Truva yılı olması için Kültür Bakanlığımız bir girişim başlattı. Haftaya kara verilecek. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.