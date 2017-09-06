Başbakan, İzmir'de canlı bağlantı ile 3 stadın temelini atacak!

Başbakan Binali Yıldırım'ın İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 9 Eylül'de kentteki yoğun programına, Alsancak ve Göztepe Stadı'ndan sonra Karşıyaka Stadı'nın temel atma töreni de eklendi

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de yıllardır beklenen 3 yeni stadın temelini aynı anda atacak. İki günlük ziyaretinde Başbakan Yıldırım, birçok önemli yatırımın açılışını yapacak. Yıldırım, cumartesi günü Buca İnkilap İZBAN İstasyonu'ndan saat 10.30'da 3 stada canlı bağlantı gerçekleştirecek ve tesislerin temeli aynı anda atılacak.



Törenle ilgili dün Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu'nun makamındaki toplantıya AK Parti İzmir Milletvekilleri Kerem Ali Sürekli ile Mahmut Atilla Kaya, müteahhit firma yetkilileri, kulüp temsilcileri ve İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) yönetimi katıldı.



Kaya, toplantıda temel atma törenleriyle ilgili kulüplere bilgi verirken, müteahhit firmaların, stat arazilerinde cumartesi gününe kadar gerekli hazırlığı yapacağı belirtildi. Revize edilen projesi 15 bin 670 seyirci kapasiteli olan Karşıyaka Stadı ve 15 bin kapasiteli Alsancak Stadı'nın 550'şer gün, 20 bin 35 kapasiteyle inşa edilecek Göztepe Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin ise 700 günde tamamlanması öngörülüyor.



Karşıyaka Stadı, daha önce açıklanan temel atma töreni programına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın stat arazisi için yaptığı imar planı değişikliği askı sürecinde olduğu için eklenmemişti. İzmir Şehir Plancıları Odası, 21 Ağustos'ta askı süreci biten plan değişikliğine 18 Ağustos'ta güvenlik, yoğunluk ve yükseklik yönlerinden itiraz etmişti. Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin haftaya oda yöneticileri ile toplantı yaparak, itiraz ettikleri noktaları yenilenen proje üzerinden değerlendirecekleri öğrenildi. Karşıyaka Stadı'nın daha önceki projede 26 metre olarak belirlenen çatı yüksekliği yeni projeyle 23 metreye çekildi. Stada girişi kolaylaştırmak için projedeki kulüp binası tek yapı olarak inşa edilecek.



Çatısındaki güneş panelleriyle kendi enerjisini üretecek stadın tribün katları, görüntü kirliliği yaratmamak için ağaçlarla yeşillendirilecek. 2014'te kapatılan, 3 kapalı tribünle yeniden inşa edilecek Alsancak Stadı'nın da sahası ve ışıklandırması tamamen yenilenecek. İmar planı değişiklikleri daha önce belediyeler tarafından yapılan stadın inşaat ruhsatının birkaç güne çıkması bekleniyor. Yine imar yönünden önünde engel kalmayan Göztepe Stadı'nda 2 katlı otopark, halka açık spor alanları, müze, idari alanlar, fitness merkezi, sosyal alanlar, çocuk eğlence merkezi ve ticari alanlar yer alacak. Karşıyaka ve Göztepe statları için daha önce Ocak 2014'te yapılan ihaleler, davalar sonrası iptal edilip yenilenmişti.

