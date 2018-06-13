Başbakan Sabuncubeli Tüneli'ni açtı, ertesi gün yeniden kapandı

Yıllardır açılması beklenen Sabuncubeli Tüneli'nden geçen tek kişi Başbakan Binali Yıldırım oldu. Dün yapılan resmi açılışın ardından tünel trafiğe kapatıldı...

Başbakan Sabuncubeli Tüneli'ni açtı, ertesi gün yeniden kapandı
13 Haziran 2018 Çarşamba 11:05

Yerel Manisa'da Bugün gazetesinin haberine göre yapımı yıllardır yılan hikayesine dönen ve önceki gün Başbakan Binali Yıldırım tarafından resmi açılışı yapılan Sabuncubeli Tüneli yine trafiğe kapatıldı.

Sabahın erken saatlerinde Manisa'dan İzmir'e gidecek olan vatandaşlar Sabuncubeli Tüneli'nin kapalı olduğunu görünce tepkilerini sosyal medyadan gösterdi.

Önceki gün yapılan açılışın seçim malzemesi olarak kullanıldığını dile getiren vatandaşlar, "Tüneli değil töreni seçime yetiştirmişler" şeklinde tweetler attı.

BAŞBAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Başbakanlıktan Odatv’ye yapılan açıklamada ise tünelin, bakım çalışması nedeniyle geçici olarak kapatıldığı belirtildi. Açıklamada bir süre devam eden bakımın ardından yolun tekrar kullanıma açıldığı ifade edildi. Tünelin kapalı kalmasının geçici bir durumda olduğu anlatıldı.

Etiketler; #sabuncubeli tüneli #manisa #izmir #binali yıldırım
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