Başbakan Yıldırım'dan 'saltanat geliyor' eleştirilerine yanıt

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Dayatma ile anayasa yapamazsınız' sözlerini eleştirerek, "Bu, Meclis'i yok saymaktır. Meclis'te görüşüldü bu anayasa. Siyaseti, milli iradeyi inkar etmek demektir. Talihsiz bir beyanattır. Talihsiz beyanatı bir an önce düzeltmesi yerinde olur diye düşünüyorum" dedi

Başbakan Binali Yıldırım, Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri törenine katıldı. AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde hitap eden Yıldırım, konuşmasının başında, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybeden MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı için MHP'li Sancaklı'ya taziye dileğinde bulundu. Başbakan Yıldırım, "Bugün bir üzücü haberimiz, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi vefat etti. Bir süre önce bir kaza sonucu tedavi altındaydı. Bütün çabalar rağmen kurtaramadık. Vefat etti. Kendisine, ailesine MHP camiasına taziyelerimizi iletiyoruz" dedi.



KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ



Anayasa değişikliği referandumu üzerinden, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Dayatmayla anayasa olmaz' açıklamasını eleştiren Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu: "Bugünlerde biraz kafa karıştırıcı çok şeyler yazılıyor, söyleniyor. Biz daha topa girmedik. Söylenenler söylensin, herkes eteğindeki taşı döksün. Kafasındaki bütün soruları, düşünceleri ortaya koysun. Biz de çıkıp, hangisinin doğru olduğunu hangisinin doğru olmadığını anlatacağız. Ana muhalefet partisinin genel başkanı bir mülakatta diyor ki 'Dayatmayla anayasa olmaz'. Bu, Meclis'i yok saymaktır. Meclis'te görüşüldü bu anayasa. Biz bu anayasayı 1 ay boyunca gece gündüz görüştük. Kendisi de oradaydı. Millet iradesinin temsil yeri neresidir? Meclistir. Bütün bunlar ortadayken, 'Bu anayasa değişikliği dayatmadır' demek; siyaseti, milli iradeyi inkar etmek demektir. Talihsiz bir beyanattır"



DEMOKRASİYİ SİNDİRECEKSİN KARDEŞİM



CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun beyanatını bir an önce düzeltmesinin yerinde olacağını savunan Yıldırım, "Biz aslında Meclis'te anayasa falan yapmadık. Biz, yapılacak anayasa değişikliğini millete götürecek alt yapıyı hazırladık. Millet bizi seçmiş, Meclis'e göndermiş. Benim ihtiyaçlarım neyse bunu halledin, diyor. Demokrasiyi sindireceksin kardeşim. Öyle dayatmaydı, bilmem neydi; Meclis iradesini yok saymak, günü gelir millet de sizi yok sayar. Bu talihsiz beyanatı bir an önce düzeltmesi yerinde olur diye düşünüyorum" dedi.



'SALTANAT GELİYOR' ELEŞTİRİLERİNE YANIT



Anayasa değişikliğiyle ilgili 'Diktatörlük geliyor', 'Saltanat devri geliyor' eleştirilerine de yanıt veren Yıldırım, "Efendim işte 'Diktatörlük geliyor, babadan oğula devredecek, saltanat devri geliyor'. Neler neler, kıyamet kopuyor. İki sandık arasında yetkiyi alıyorsun, iyi yapıyorsan bir daha devam ediyorsun. Üçüncü yok. Ne kadar iyi yaparsan yap, yok kardeşim. Yeter. İki dönem tamam. Yeni yüzler gelsin. Yeni ekipler yetiştirelim. İnsanlar fani ama memleketin hizmetlerinin devam etmesi lazım" açıklamasında bulundu.



BAŞBAKAN'DAN LİDERLERE ÇAĞRI



Yeni anayasa referandumu için yapılacak kampanyalarda, her şeyin doğru anlatılması konusunda siyasi parti liderlerine seslenen Başbakan Yıldırım, "Söyleyecek doğru şeyler, itirazlar bulamayınca doğru olmayan şeylere sarılmaktan başka bir şey değildir. Bunları söylemeyin. Artık internet devrindeyiz, iletişim devrindeyiz. Şimdi çocuklar bile neyin doğru neyin yanlış olduğunu dakikasında öğreniyorlar. Koca koca parti başkanlarının çıkıp, gerçekleri saptırmaya çalışması toplumda bir itibar kaybına da neden oluyor. Her şeyi doğru söyleyelim. Abartmayalım. Kendi lehimize, ayrı ayrı senaryolar üretmeyelim. Her şeyi topluma doğru söyleyelim. Millet de herkesi dinlesin, kararını versin" diye konuştu.



"AK PARTİ'NİN DE BİR İKTİDAR ÖMRÜ VAR"



AK Parti'nin de bir iktidar ömrü olduğunu hatırlatan Başbakan Yıldırım, değişimin önünde kimsenin duramayacağını vurgulayarak, şunları söyledi: "AK Parti ile güçlü iktidar olması, vatandaşın hizmetlerinin eksiksiz yerine gelmesi iyi bir şey ama bunun partilere şamil olmasının önüne geçecek adımlar atmamız lazım. Sistemin arızalarının giderilmesi esastır. Tamam, iyi bir konjonktür var; ama bu ilahi nahiye gidecek diye bir şey yok. AK Parti'nin de bir iktidar ömrü vardır mutlaka. Değişimin önünde kimse duramaz. Zaten bu sistem de sınır getiriyor. Diyor ki 'İki dönem kardeşim. Ondan sonra yenisi gelsin'" diye konuştu.